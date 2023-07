Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế, tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự và chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Cao Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Tài chính; Mai Xuân Thành – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Tổng cục Thuế và bộ, ngành liên quan.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Đức - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An ; đại diện các phòng, ban Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế khu vực.

6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh diễn biến kinh tế - xã hội tiếp tục phức tạp, khó lường, đặc biệt GDP 6 tháng đầu năm đạt thấp hơn so với kịch bản đề ra (chỉ đạt 3,72%) nhưng toàn ngành đã chủ động, có các giải pháp, kịch bản thực hiện sáng tạo nên cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Đại diện Tổng cục Thuế điểm lại một số nét nổi bật của công tác thuế 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Thu ngân sách do ngành quản lý ước đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,2% so với cùng kỳ.

Phân theo địa bàn có 19/63 tỉnh, thành có tiến độ thực hiện dự toán cao hơn 55%; có 15/63 địa phương, trong đó có Nghệ An có mức thu trung bình từ 50-55%; còn 23/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp dưới 50%.

Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chức năng quản lý thuế, ngành triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ, đúng quy định.

Ngoài ra, ngành Thuế còn triển khai thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thuế; đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu mới công tác quản lý thuế…

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An phát biểu tham luận về phòng, chống mua bán hóa đơn điện tử. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế các địa phương và một số cục, vụ đã báo cáo tham luận nêu kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm tại địa phương, đơn vị mình; đồng thời, nêu bài học kinh nghiệm triển khai từ thực tiễn.

Tại hội nghị, Đại diện Cục Thuế Nghệ An báo cáo tham luận về một số giải pháp nâng cao công tác phòng, chống tình trạng mua bán hóa đơn điện tử.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực theo dõi hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên địa bàn Nghệ An (từ 01/7/2022), Cục Thuế tỉnh nêu một số hạn chế và nguyên nhân trong chính sách, quy định của pháp luật hiện hành, như các hình thức xử phạt về nội dung mua, bán hóa đơn còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe; việc tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế mới thành lập tiểm ẩn rủi ro.

Trên thực tế, Nghệ An đã tạm dừng đăng ký hóa đơn với 91 doanh nghiệp thành lập mới. Vì thế, tại hội nghị này, Cục Thuế Nghệ An đề xuất một số giải pháp về chính sách và phương pháp quản lý để ngăn ngừa tình trạng mua, bán hóa đơn điện tử chặt chẽ, hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại, giải đáp gỡ vướng mắc về áp dụng chính sách thuế và ghi hóa đơn điện tử tại lớp tập huấn, tuyên truyền thuế cho các doanh nghiệp. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tổng số thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7.898 tỷ đồng, bằng 54% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đề ra, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Nghệ An đề ra 7 nhiệm vụ công tác thuế và 16 nhóm giải pháp để triển khai.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá và tham luận góp ý của Cục Thuế các địa phương, đồng chí Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, trên cơ sở điểm tình hình và dự báo phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm, qua đó, yêu cầu ngành Thuế bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính thời gian qua để xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới; tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để vừa "thu được thuế nhưng phải thu được lòng dân" như lời Bác Hồ dạy ngành Thuế; đảm bảo vừa hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách, nhưng cũng phải hỗ trợ tích cực cho người dân và doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế.

Tiếp đó, trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của đại diện Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế kết luận và nêu một số yêu cầu, giải pháp để toàn ngành và Cục Thuế các địa phương triển khai thực hiện; ngành phấn đấu quyết tâm, quyết liệt để hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra, đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, gia hạn về miễn, giảm thuế nói chung và thuế đất nói riêng./.