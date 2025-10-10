Kinh tế Hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo Trong khuôn khổ ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025, tại Trường Đại học Nghệ An, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Tham dự hội thảo về phía VCCI có ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình và TP Đà Nẵng; đại diện VCCI Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành, Hội doanh nghiệp và Ban giám hiệu Trường Đại học Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự và phát biểu khai mạc. Ảnh: Ng. Hải

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Nghệ An đã nỗ lực và khẳng định vị trí và đóng góp ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Trong phát triển kinh tế và công nghiệp hoá, Nghệ An đặc biệt quan tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, coi đây là động lực mới để kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng xanh và bền vững.

Đại diện lãnh đạo Cục khởi nghiệp và doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo VCCI, lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Đà Nẵng, Ninh Bình dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức. Để đổi mới sáng tạo là chìa khoá nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng tới xây dựng Nghệ An thành trung tâm đổi mới vùng Bắc Trung bộ, Nghệ An sẽ thực hiện 3 định hướng chiến lược: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện; hoàn thiện cơ chế chính sách, kiến tạo môi trường thuận lợi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thế hệ trẻ.

TS Nguyễn Văn Trúc - Phó Cục trưởng Cục khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khởi nghiệp tại một số tỉnh và bài học cho Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Diễn đàn này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, phát triển và thành công ngay trên mảnh đất Nghệ An; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa các khuyến nghị, sáng kiến của Diễn đàn thành các chính sách khả thi, hành động cụ thể hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc gia và quốc tế để đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng.

Toàn cảnh buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, các chuyên gia, nhà quản lý đến từ Cục khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành bạn trao đổi thông tin về tình hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tham gia Diễn đàn, được sự uỷ quyền của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quý Linh- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã trao đổi về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ và khởi nghiệp trên địa bàn; tình hình tham mưu các chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ và một số định hướng hoàn thiện hành lang pháp lý các chính sách về đổi mới khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo vào thực tiễn.