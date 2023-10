Học sinh Nghệ An truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức mỗi năm một lần, nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu tham dự buổi truyền thông. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày Quốc tế trẻ em gái còn là dịp để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái. Các em có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong suốt những năm tháng đầu đời quan trọng mà cả khi trở thành phụ nữ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã đề cập đến vấn đề bình đẳng giới và khẳng định, trong những năm gần đây, vai trò, vị trí của trẻ em gái ngày càng được khẳng định trong xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc bảo đảm bình đẳng giới giữa nam và nữ vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức. Riêng với lĩnh vực Dân số và Phát triển, tâm lý muốn sinh con trai vẫn còn khá phổ biến, do ảnh hưởng của nền văn hóa châu Á và tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý ưa thích và mong muốn có con trai để "sau này về già có chỗ dựa"; có đứa để "nối dõi tông đường”… đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người Việt Nam.

Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. Hiện tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nghệ An đã trở thành thách thức, hồi chuông báo động với công tác dân số, khi tỷ số giới tính khi sinh của Nghệ An là 116,65 bé trai/100 bé gái (cao hơn so với tỷ số giới tính của cả nước là 112,0 bé trai/100 bé gái).

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu trao quà hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới việc dư thừa nam giới trong xã hội. Nếu không có những can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2050 Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ. Mất cân bằng giới tính khi sinh còn có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ, nam giới, gia đình và cộng đồng, sẽ gây ra những hậu quả lâu dài về mặt xã hội và nhân khẩu học như gia tăng áp lực buộc các trẻ em gái phải kết hôn sớm, làm tăng tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ, trẻ em và các hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, làm gia tăng bất bình đẳng giới, ly hôn, bất ổn xã hội, suy giảm sức khỏe toàn diện, sức khỏe sinh sản...

“Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” cũng là chủ đề chính trong Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái, tại buổi lễ, lãnh đạo ngành Dân số đề nghị mỗi người cần có những hành động tích cực để ủng hộ các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta.

Bài hùng biện hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái của học sinh Trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu). Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian tới, ngành cũng đề nghị chính quyền, các ban, ngành liên quan cần tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp để tạo dư luận xã hội ủng hộ và xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân; tập trung vào vấn đề định kiến giới, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới vì bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới và triển khai các loại hình cung cấp thông tin, mô hình tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe về mất cần bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới,... ưu tiên các vùng sâu, vùng cao, vùng biển và ven biển.

Chương trình văn nghệ hưởng ứng tại buổi lễ truyền thông của học sinh huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã trao 10 suất cho 10 học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt của huyện Quỳnh Lưu.

Ngay sau lễ kỷ niệm, học sinh Trường THCS Hồ Xuân Hương, học sinh Trường THCS Quỳnh Lâm và học sinh Trường THCS Quỳnh Châu cũng đã có nhiều hoạt động truyền thông để hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái.