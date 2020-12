Hội báo Xuân Tân Sửu lần thứ XIX - 2021 sẽ được tổ chức tại thị xã Hoàng Mai

Thông tin từ Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Hội báo Xuân Tân Sửu lần thứ XIX - 2021 tỉnh Nghệ An tại Thị xã Hoàng Mai với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước, quê hương đổi mới” sẽ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông, Thị ủy - UBND Thị xã Hoàng Mai phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 19, Hội Nhà báo Nghệ An đưa Hội báo Xuân về cơ sở.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức ở Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu Quốc Sơn Hội Báo Xuân là hoạt động văn hóa, nét đẹp truyền thống của giới báo chí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước hội nhập và phát triển, mừng quê hương đổi mới.



Đây là dịp để những người làm báo gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những thành quả trong một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, là nơi giao lưu gặp gỡ những người làm báo với đông đảo bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình, tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh và nhân dân Thị xã Hoàng Mai được hưởng thụ thành quả đổi mới của báo chí Cách mạng. Là dịp để những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia một số hoạt động xã hội, tỏ lòng tri ân sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của Báo chí tỉnh nhà.