Hội chợ Mùa Thu 2025: Lễ bế mạc và những dấu ấn kỷ lục Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên VTV1, khép lại sự kiện thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam với nhiều kết quả ấn tượng.

Chương trình Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 hôm nay (3/11) trên kênh VTV1. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc thành công của hội chợ quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1.

Quy mô và những con số ấn tượng

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Thu 2025 đã xác lập kỷ lục là sự kiện có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Với tổng diện tích 130.000 m², hội chợ quy tụ 3.000 gian hàng tiêu chuẩn từ 2.500 doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước.

Sự kiện đã thu hút một lượng khách tham quan khổng lồ, trung bình đạt 100.000 lượt/ngày. Con số này không chỉ vượt xa các kỳ hội chợ trước đây mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt Nam và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa nội địa.

Thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ hội chợ, 30 hội nghị, hội thảo và diễn đàn chuyên đề đã được tổ chức. Ban Tổ chức cũng đã tiến hành xét chọn và vinh danh 30 gian hàng tiêu biểu. Đặc biệt, các chương trình giao thương quốc tế đã diễn ra liên tục với sự tham gia của doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu.

Kết quả, hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển đổi từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang một mô hình tổng hợp, kết nối chặt chẽ giữa thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dấu ấn trách nhiệm cộng đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai mạc, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã nhận được sự tham gia tích cực. Tính đến nay, số tiền ủng hộ đã đạt hơn 2 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục được ghi nhận trong Lễ bế mạc. Hoạt động này thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Để thể hiện sự chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, Bộ Công Thương đã đề xuất không tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình bế mạc.

Nội dung chính của Lễ bế mạc

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình Lễ bế mạc dự kiến bao gồm các nội dung chính sau: