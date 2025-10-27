Thứ Hai, 27/10/2025
Hai bom tấn 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' chiếu miễn phí

CTVX27/10/2025 13:16

Hai bom tấn điện ảnh Việt 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' sẽ được chiếu miễn phí tại Hội chợ Mùa thu 2025 ở Hà Nội từ ngày 26/10 đến 4/11.

Hai tác phẩm điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" sẽ được trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025. Sự kiện diễn ra tại Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Đây là cơ hội để công chúng thưởng thức lại "Mưa đỏ", bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt với 714 tỷ đồng, và "Tử chiến trên không", tác phẩm cũng vừa đạt thành tích 250 tỷ đồng.

MƯA ĐỎ 111111
Cảnh trong "Mưa đỏ".

Lịch chiếu chi tiết và cách nhận vé

Các suất chiếu sẽ được tổ chức hàng ngày từ 26/10 đến 4/11/2025 tại tầng 3, sảnh 6 của hội chợ. Lịch chiếu cụ thể như sau:

  • Phim "Mưa đỏ": 9h00, 13h45, 18h30
  • Phim "Tử chiến trên không": 11h30, 16h15

Khán giả có thể nhận vé xem phim trực tiếp tại khu vực quầy vé và khu vực ẩm thực (Drinks & Food) trong khuôn viên hội chợ. Ban tổ chức cũng sẽ sớm cập nhật hệ thống đặt vé trực tuyến để tạo thuận lợi cho khán giả.

Cơ hội giao lưu cùng đoàn làm phim

Theo thông tin từ ban tổ chức, một số diễn viên của phim "Mưa đỏ" sẽ có mặt tại khu vực điện ảnh để tham quan và tham dự lễ khai mạc vào tối 25/10. Đây là dịp để người hâm mộ có thể gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ.

Hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025

Hoạt động chiếu phim là một phần của Không gian Điện ảnh, được thiết kế nhằm phản ánh toàn diện ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, từ sản xuất, phát hành đến các sản phẩm sáng tạo liên quan. Không gian này thuộc Hội chợ Mùa thu 2025 với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Trước đó, vào ngày 7/10, toàn bộ ê-kíp phim "Mưa đỏ" đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của tác phẩm.

