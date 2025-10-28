Nghệ An quảng bá bản sắc và tiềm năng du lịch tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – 2025

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 với chủ đề “Kết nối – Hợp tác – Phát triển bền vững” là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hóa – du lịch quy mô lớn.

Đây là dịp quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kết nối hợp tác và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nghệ An quảng bá đặc sản về dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Trường Ca

Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – 2025, tỉnh Nghệ An mang đến không gian trưng bày đặc sắc, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn và OCOP tiêu biểu, độc đáo, phản ánh tinh hoa sáng tạo cùng bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, tại phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Nghệ An tham gia với chủ đề “Đi là đến – Đến để yêu”, giới thiệu thương hiệu, tiềm năng du lịch và văn hóa của tỉnh. Gian hàng du lịch Nghệ An được thiết kế hài hòa, tinh tế, kết hợp giữa hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây xứ Nghệ, biển xanh Cửa Lò, những di sản lịch sử, văn hóa nổi tiếng cùng Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Các gam màu trầm ấm, mộc mạc, cùng hình ảnh thân thiện, gần gũi tạo nên không gian đậm chất xứ Nghệ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Các gian hàng du lịch thu hút đông đảo người dân tham quan. Ảnh: Hiếu Hoàng

Anh Nguyễn Xuân Quỳnh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Gian hàng du lịch của tỉnh Nghệ An rất ấn tượng, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đến đây tôi rất quan tâm đến các tour du lịch sinh thái và văn hóa của Nghệ An”.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, tại gian hàng du lịch Nghệ An có nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu tour – tuyến du lịch mới, ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư và quảng bá sản phẩm du lịch giữa các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh check-in và tìm hiểu thông tin về các điểm đến nổi bật như Khu di tích Kim Liên – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển Cửa Lò, Khu du lịch sinh thái Pù Mát, Đảo Chè Thanh Chương…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn mang đến trải nghiệm thú vị với chương trình “Vòng quay may mắn”, nơi du khách có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn như voucher du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh 0 đồng – món quà tri ân, đồng thời là lời mời gọi du khách đến với xứ Nghệ thân thương.

Đặc biệt, chương trình biểu diễn Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – tại khu vực gian hàng đã tạo nên không khí gần gũi, sâu lắng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khách tham quan. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh con người và du lịch Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.

Người dân và du khách được hướng dẫn tận tình khi tìm hiểu về gian hàng du lịch Nghệ An. Ảnh: Hiếu Hoàng

Ông Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 này, hình ảnh Nghệ An – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn – sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Các doanh nghiệp du lịch có cơ hội tìm kiếm, mở rộng kết nối, hợp tác đầu tư, qua đó đưa du lịch Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – 2025 dành riêng 50 gian hàng cho các doanh nghiệp du lịch và lữ hành, giới thiệu các chương trình tour, combo du lịch và nhiều gói ưu đãi đặc biệt. Sự kiện không chỉ là nơi kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, mà còn là dịp để ngành du lịch Nghệ An khẳng định vị thế, lan tỏa thông điệp “Đi là đến – Đến để yêu”, quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thân thiện, năng động, giàu bản sắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.