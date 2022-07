Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh của nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, tại thành phố Vinh diễn ra Hội đàm công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào).

Dự hội đàm, về phía Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An có Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy; lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng, đồn trưởng các đồn Biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Về phía nước bạn có các đồng chí là chỉ huy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay làm trưởng đoàn.

Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay có chung đường biên giới dài 468,281km. Trong những năm qua, lực lượng chức năng hai bên đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra song phương, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình hình, kịp thời thông báo cho nhau những tin tức, tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, qua đó đã cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu giữa Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn đã duy trì thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện lưu thông qua lại biên giới tại các cửa khẩu, lối mở biên giới và điểm qua lại trên biên giới.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã thường xuyên trao đổi tình hình và các biện pháp phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Lực lượng BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Công an 3 tỉnh thu thập, nghiên cứu, xử lý hơn 5.200 tin tức liên quan đến an ninh quốc gia; chủ trì và phối hợp lực lượng Công an 3 tỉnh có chung đường biên giới đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 52 bánh heroin, 15 kg thuốc phiện, 48 nghìn viên ma túy tổng hợp, 7kg ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan khác.

Trong phòng chống dịch Covid-19, BĐBP Nghệ An đã thành lập 67 tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí đường mòn, lối mở, phối hợp với lực lượng quân sự, công an của 3 tỉnh nước bạn Lào tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn 145 vụ/ 324 người xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới, BĐBP Nghệ An đã tổ chức huấn luyện và dạy tiếng Việt được 2 đợt cho 60 quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay.

Đến nay, tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay đã tổ chức ký, kết nghĩa được 21 cặp (bản - bản) hai bên biên giới và 8 đồn Biên phòng (Việt Nam) ký, kết nghĩa với 7 Đại đội Biên phòng và 1 đồn Công an cửa khẩu. Qua các hoạt động kết nghĩa đã thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Tại hội đàm, 2 bên đã thông báo, trao đổi về tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở hai bên khu vực biên giới trong thời gian vừa qua, thống nhất đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp phối hợp trong thời gian tới.

Thông qua hội đàm tăng thêm sự hiểu biết trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An với Bộ CHQS, Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nói riêng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.