Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Baonghean.vn) - Không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp của Hội còn đóng góp tích cực cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và quan tâm các biện pháp bảo vệ môi trường, đầu tư góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp nông thôn.

Sáng 18/11, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có đại diện Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Việt Nam; Hội Doanh nhân cựu chiến binh một số tỉnh bạn; đại diện một số cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan cùng lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp thành viên.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các doanh nghiệp do các cựu chiến binh làm chủ tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song bằng ý chí và linh hoạt nhiều giải pháp, các thành viên đã giữ vững được sản xuất kinh doanh, đưa tổng doanh thu 5 năm đạt gần 24.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 3.539,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh còn tạo việc làm thường xuyên cho 5.000 - 6.000 lao động, lao động thời vụ 9.000 - 10.000 người.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Nghệ An kết nạp thêm 96 hội viên, thành lập thêm 1 câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi; sáp nhập và đổi tên 1 hội cơ sở thành Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, đưa tổng số hội viên lên 246, sinh hoạt ở 12 tổ chức cơ sở. Các tổ chức hội cơ sở thường xuyên liên kết, trao đổi học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Đại hội khẳng định, Hội Doanh nhân cựu chiến binh luôn quán triệt các hội viên tuân thủ nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của các Bộ ngành và của tỉnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đến hội viên bằng các hình thức như tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức kinh nghiệm giúp hội viên tiếp cận kịp thời thông tin chính thống. Thời gian qua, hội cũng đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp cho gần 400 lượt cán bộ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh kinh doanh, các thành viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. 5 năm qua, các doanh nghiệp thành viên đã vận động được hơn 37 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội. Trong đó tặng quà Tết cho người nghèo hàng năm 12 tỷ 118 triệu đồng; ủng hộ hơn 12 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 đồng; vận động ủng hộ 53 nhà tình nghĩa trị giá gần 3 tỷ đồng; xây dựng 2 phòng học và các thiết bị dạy học cho trường mầm non ở bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương trị giá 1,9 tỷ đồng...

Các hoạt động từ thiện khác như thăm tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủng hộ Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, ủng hộ Quỹ khuyến học và xây dựng các công trình đền ơn đáp nghĩa, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh xác định, các hội viên sẽ luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" đoàn kết, đề cao tinh thần tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, giữ ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh thích ứng với điều kiện mới. Bám sát các chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh nhà và các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, bám sát diễn biến thị trường, chủ động các chương trình, phương án sản xuất kinh doanh; chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dịp này, thông qua Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và các cá nhân tặng các hộ gia đình khó khăn ở Nghệ An 4 căn nhà tình nghĩa, trong đó có 2 căn nhà dành cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn.

Tại Đại hội, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân Hội Doanh nhân cựu chiến binh Nghệ An. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng trao Bằng khen cho Hội.

Đại hội đã kiện toàn Ban Chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh gồm 28 thành viên; bầu Ban lãnh đạo gồm 3 người. Ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Cty TNHH Hoà Hiệp tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.