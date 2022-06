Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An xác định việc tích cực khai thác nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó, đẩy mạnh thu hút tài trợ từ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, quan hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để vận động các khoản viện trợ nhân đạo phi Chính phủ.

Chiều 26/6, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 30/9/2008, trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang trên đà phát triển mạnh mẽ và là "Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”.

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An đã làm tốt vai trò cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An. Đặc biệt, Hội đã thiết lập quan hệ gắn bó lâu dài, thường xuyên với 5 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản. Thông qua các đối tác này, tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kịp thời, đáng trân trọng từ phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các hoạt động giao lưu nhân dân Nghệ An với Nhật Bản đã diễn ra khá sôi nổi, thông qua con đường du học, du lịch, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên… Nổi bật nhất là nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018, Hội đã phối hợp với Hội Asaba thành phố Fukuroi, Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức thành công “Tuần văn hoá Nhật Bản” tại Nghệ An.

Qua đó, Hội đã tranh thủ vận động được nguồn viện trợ tương đối lớn. Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 4 dự án, mỗi dự án gồm xây dựng 4 phòng học kiên cố và trang bị đầy đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên, bảng đen tại 4 điểm trường tiểu học của huyện Đô Lương và Nghi Lộc, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Tổ chức Phi lợi nhuận Internation Small viện trợ 1 tàu cứu hộ cỡ nhỏ đã qua sử dụng có trị giá gần 2 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát hành rộng rãi 3 ấn phẩm song ngữ (tiếng Việt và tiếng Nhật) giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với bạn bè Nhật Bản, cũng như tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Nam Đình biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực mà Hội đã đạt được trong công tác phát triển mối quan hệ Nghệ An và Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Hội phát huy kết quả đạt được, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong công tác đối ngoại nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đặc biệt Hội cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nghệ An – Nhật Bản trong các lĩnh vực như thương mại, xuất khẩu lao động, du học, du lịch. Về phía tỉnh, sẽ thường xuyên theo dõi, ủng hộ mọi hoạt động của Hội, nhằm góp phần củng cố truyền thống hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Nghệ An - Nhật Bản nói riêng.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An xác định việc tích cực khai thác nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó, đẩy mạnh thu hút tài trợ từ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, quan hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để vận động các khoản viện trợ nhân đạo phi chính phủ. Ngoài ra, Hội tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả mối quan hệ truyền thống, tích cực xây dựng thêm các đối tác mới, trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản quan hệ, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp của Nghệ An.

Tại đại hội, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Nghệ An. Bức trước mang dòng chữ: "Chủ động, Linh hoạt, Hợp tác, Phát triển". Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Đại hội đã bầu 22 Uỷ viên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.