Sáng 12/10, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua “Tháng khuyến học” và “Tết khuyến học” và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện, về phía Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch và các thành viên thuộc Ban Thường vụ Trung ương hội. Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh các thời kỳ và lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành, thị; các hội viên có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc.

Trong 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà tài trợ; sự đóng góp công sức, tâm huyết của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp; sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh nhà đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc và đi vào chiều sâu.

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo kết quả tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển 20 năm thực hiện phong trào thi đua “Tháng khuyến học” và “Tết khuyến học” của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Hệ thống tổ chức Hội, hội viên khuyến học phát triển từ tỉnh đến cơ sở, thôn, xóm, bản, khối phố, trong dòng họ… Hội là một trong những hội xã hội có số lượng hội viên đông đảo nhất với trên gần 800.000 hội viên, đạt tỷ lệ trên 24% hội viên/dân số.

Số quỹ vận động được của các cấp hội đạt trên 700 tỷ đồng. Đây là nguồn lực huy động được từ các gia đình, dòng họ, cộng đồng và các nhà tài trợ, hảo tâm dành cho công tác khuyến học, khuyến tài. Các cấp hội đã trao hàng triệu phần thưởng khuyến học và học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi các cấp, học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao sự tận tuỵ, cống hiến của các thành viên Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được triển khai thường xuyên, có tác động cuốn hút đông đảo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay làm khuyến học; tạo nên không khí thi đua sôi nổi nhà nhà làm khuyến học, các dòng họ làm khuyến học, các doanh nghiệp làm khuyến học, toàn dân làm khuyến học. Các hoạt động khuyến học thể hiện sự quan tâm của các gia đình, dòng họ, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự học của con em tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nghệ An phát triển toàn diện về mọi mặt, có tác động tích cực đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong 25 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới, hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội và hội viên một cách đồng bộ; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tháng Khuyến học”, “Tết Khuyến học”… trên cơ sở đổi mới để phong trào thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Vận động, xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học là một yêu cầu hết sức quan trọng để đáp ứng yêu cầu của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới; Tổ chức tốt công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá phát triển các mô hình học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”…

Kết quả 25 năm xây dựng và phát triển, 20 năm thực hiện 2 phong trào thi đua “Tháng khuyến học”, “Tết khuyến học” Nghệ An, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. Cán bộ, hội viên Hội khuyến học Nghệ An đoàn kết, phấn đấu, tâm huyết, tự nguyện; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, đưa các phong trào khuyến học đi vào chiều sâu; góp phần đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp giáo dục; đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng xã hội học tập; luôn giữ vững và phát huy danh hiệu thi đua khuyến học Nghệ An là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận chất lượng nhằm chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tốt đẹp của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, mong chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn nữa, các thành viên tỉnh hội nỗ lực hơn nữa trong hoạt động, quan tâm hơn trong công tác chuyển đổi số… để có những thành tích tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí cũng tin tưởng, với truyền thống hiếu học của địa phương, công tác khuyến học sẽ tiếp tục có những thành tựu mới.

Đồng tình với báo cáo tổng kết cũng như những ý kiến phát biểu của Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đã có những chỉ đạo cụ thể để Hội Khuyến học tỉnh đạt được những mục tiêu đã đề ra như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai, gắn phong trào khuyến học với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo, củng cố phát triển hội viên… Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội Khuyến học Việt Nam, sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các cơ quan, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ phối hợp, tạo điều kiện để công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trước sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương hội và Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cảm ơn, tiếp thu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đến sự nghiệp khuyến học của tỉnh.

Tại sự kiện, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã tiếp nhận hơn 7 tỷ đồng tiền tài trợ cho Quỹ Khuyến học từ các đơn vị, nhà hảo tâm.

Đồng chí Bùi Đình Long và ông Nguyễn Thanh Hiền – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Diệp Thanh

UBND tỉnh trao Bằng khen cho 20 tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Tháng khuyến học”, “Tết khuyến học” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Diệp Thanh

Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An; tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 12 cá nhân thuộc Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật giai đoạn 1998-2023. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Tháng khuyến học”, “Tết khuyến học” giai đoạn 2003-2023; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật giai đoạn 1998-2023.