(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 13, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 5,79%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành. Thu ngân sách ước thực hiện 8.489 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực; tính đến ngày 22/6/2023, toàn tỉnh đã cấp mới cho 65 dự án và điều chỉnh 81 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.186,4 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 địa phương trong cả nước.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều khởi sắc. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đồng thời phản ánh, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn của địa phương như: Vướng mắc liên quan đến dân sinh như thoát nước, điện chiếu sáng trong quá trình thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Hoàng Mai và đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn qua huyện Hưng Nguyên; hạn hán trong sản xuất nông nghiệp; sắp xếp cơ sở nhà đất, đặc biệt là nhà văn hóa xóm sau sáp nhập; cơ chế hỗ trợ xi măng khi xây dựng văn minh đô thị; bố trí cảng cá cho ngư dân Cửa Lò; giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam;…

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nhiều ý kiến Lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo, thông tin, trao đổi, làm rõ các nội dung về kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và các nội dung được kiến nghị; đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ, giải pháp đối với cấp huyện, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

VƯỢT KHÓ, TẬP TRUNG HOÀN THÀNH Ở MỨC CAO NHẤT CÁC CHỈ TIÊU

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi từ tình hình thế giới, kinh tế toàn cầu, cũng như tác động của El Nino…

Trong đó có nhiều điểm sáng như: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả khả quan; văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục và y tế, các hoạt động văn hóa được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đúng quy định, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Phân tích bối cảnh, tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2023; trong đó UBND tỉnh bám sát kế hoạch, kịch bản để điều hành; các tổ chức đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách các cơ quan, đơn vị cần nắm cơ sở, địa bàn để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra… kịp thời.

Các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy thường xuyên theo dõi, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn. Qua đó, cùng sát cánh với chính quyền tập trung thực hiện, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đặt ra trong năm nay.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công để sớm đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, vừa đóng góp cho tăng trưởng, giải quyết việc làm.

Thống nhất rất cao với các giải pháp mà Ban Cán sự UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.

Trước hết liên quan đến năng lực của các chủ đầu tư, mà chủ yếu là ban quản lý dự án ở cấp huyện, nếu nơi nào trì trệ, không tập trung cao độ, không có phương pháp, cách làm hiệu quả, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị vừa nâng cao năng lực, trình độ; vừa rà soát thực hiện bố trí cán bộ có năng lực hơn thay thế, đảm nhận vai trò ở ban quản lý dự án.

Cùng với đó, tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công từ dự án có tiến độ giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân nhanh; gắn với điều chuyển chủ trương đầu tư ở cấp dưới thực hiện không hiệu quả lên cấp trên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh; nhà thầu nào giải ngân chậm, thanh quyết toán chậm, hoàn ứng chậm thì không được dự thầu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục bám sát, phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Bộ Chính trị cũng đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An chỉ là bước mở đầu quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Tỉnh đã tham mưu để Thường trực Ban Bí thư trực tiếp quán triệt Nghị quyết quan trọng này tại Nghệ An; qua đó tạo nên phong trào thi đua, động lực cho hệ thống chính trị tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết.

Từ nay đến khi Bộ Chính trị tổ chức quán triệt Nghị quyết mới về Nghệ An, tỉnh cần phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu để xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và chủ động xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Cũng theo lộ trình dự kiến vào cuối năm 2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung cơ chế, chính sách cho Nghệ An vào Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và đến tháng 5/2024 Quốc hội xem xét ban hành.

Chỉ ra những nhiệm vụ rất quan trọng trên, có sự tác động đối với sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, các ngành, các cấp liên quan tập trung để thực hiện hiệu quả nhất việc đưa Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu tập trung cao độ cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án FDI; trong đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu công nghiệp: VSIP Nghệ An II, Hoàng Thịnh Đạt II, mở rộng KCN WHA Industrial Zone để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; đồng thời quan tâm chuẩn bị khởi công Cảng biển nước sâu Cửa Lò dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024; tiếp tục thực hiện các quy trình để chuẩn bị cho mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; xử lý các vướng mắc để thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu vào dịp 2/9/2023;…

Quá trình thực hiện các công trình, dự án nảy sinh các ảnh hưởng, hệ lụy đến dân sinh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với những dự án thuộc thẩm quyền, chủ trương đầu tư của tỉnh thì phải có phương án từ đầu, giải quyết thấu đáo cho người dân; còn những dự án mà chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của Trung ương, các huyện, thành, thị nếu làm việc với chủ đầu tư không hiệu quả, cần tổng hợp, báo cáo tỉnh vào cuộc để giải quyết kịp thời.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó tiếp tục nhân rộng các mô hình tốt như: Xã sạch về ma túy;… đồng thời đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ sở chủ động nắm bắt, dự báo tốt tình hình; xem xét thấu đáo, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Về công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và cấp huyện; vai trò của người đứng đầu tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đặc biệt là kiên quyết, mạnh dạn trong công tác cán bộ để thúc đẩy tiến trình cải cách hiệu quả.