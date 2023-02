Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ quốc phòng năm 2023

(Baonghean.vn) - Năm 2023, các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng An ninh.

Sáng 14/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh các quân khu; tỉnh, thành phố. Hội nghị có sự tham gia của 78 điểm cầu. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Tham dự điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Năm 2022, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh - tế xã hội với quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; tạo đà hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Riêng tại tỉnh Nghệ An, việc triển khai công tác quốc phòng thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 4. Nhờ đó, kinh tế - xã hội có tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,08%; thu ngân sách Nhà nước đạt 21.805 tỷ đồng; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước (tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 30/11/2022 là 939,45 triệu USD). Văn hoá, xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những thành quả năm 2022, bước sang năm 2023, các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương quyết tâm tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng - an ninh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng quân sự; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; kết hợp quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Bên cạnh đó là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, người học trong các nhà trường và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân theo quy định của pháp luật; kịp thời kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự bộ, ngành Trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2022./.