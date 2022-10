Hội ngộ 'Gia đình Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An'

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam; Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; Chuyện giải toả áp lực biên chế cho giáo viên mầm non... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 15/10.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/10, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), đoàn cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn.

Theo ê-kíp, phim "Đấu trí" sẽ kéo dài hơn 4 tập so với dự kiến ban đầu. Tập cuối sẽ phát sóng đầu tháng 11 năm nay.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13352 ngày 15-10-2022

(Baonghean.vn) - Việc thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường trên địa bàn Nghệ An thời gian qua đã đem lại những kết quả khả quan, giữ được mức tăng trưởng khá, vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Tuy nhiên, vẫn đang còn những khó khăn cần sớm được tháo gỡ.

(Baonghean.vn) -Rõ ràng, khi niềm tin trở lại, khi mọi việc đang ở thế dồn chân tường, không còn đường lùi thì Sông Lam Nghệ An mới chứng minh được bản lĩnh vốn có của mình.

(Baonghean.vn) - Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về một số vấn đề liên quan Nghị quyết số 03-NQ/TU về "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Hàng trăm bình khí cười được đối tượng cất giấu trong nhà kho ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, phát hiện, thu giữ.

(Baonghean.vn) -Oseni góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của đội khách, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thắng của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu thuộc vòng 19 V.League 2022 khi đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng có chuyến làm khách đến sân Pleiku.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10 tới đây, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra. Liên quan tới vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương có những phân tích, nhận định về những điểm khác biệt của Đại hội lần thứ 20 này so với các kỳ đại hội khác.

(Baonghean.vn) - 207 đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội lần này; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án luật; Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trên sông Lam... Đây là những nội dung đáng chú ý được đăng trên baonghean.vn ngày 14/10.

(Baonghean.vn) - Tính đến 17 giờ chiều 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 21,4 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã về trao quà ủng hộ cho nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai gây ra.