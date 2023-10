Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc các hội nghị chuyên ngành khu vực 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dự và phát biểu chào mừng.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA

Trước khi khai mạc hội nghị, Ban tổ chức và các đại biểu dự hội nghị đã ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lụt vào qua.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

Trong hai ngày (5,6/10/2023), tại TP. Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 hội nghị chuyên ngành, gồm: Hội nghị Tổng kết 17 năm Giải báo chí Quốc gia và tổng kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2022; triển khai Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024; Hội nghị sơ kết 01 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”; Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, với sự tham gia của Hội Nhà báo 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và các đại biểu ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chào mừng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà báo, các đại biểu trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên về dự các hội nghị được tổ chức tại TP. Vinh.

Khái quát một số đặc điểm chính về Nghệ An, các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Trong những thành công, trong tâm thế mới sự phát triển của tỉnh, có sự góp sức, ủng hộ rất lớn của các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương; có sự chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh; qua đó bày tỏ trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí, nhà báo.

Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng báo cáo đánh giá 17 năm Giải Báo chí Quốc gia: kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Ảnh: Thành Duy

Chúc các hội nghị chuyên ngành của Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức tại Nghệ An thành công, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường đồng thời tin tưởng đây là dịp các nhà báo khu vực miền Trung - Tây Nguyên về với quê hương Bác Hồ, hiểu thêm về đất và người Nghệ An, để có những trải nghiệm thú vị, giúp lan tỏa rộng rãi hơn những hình ảnh đẹp về Nghệ An đến với mọi người.

Trong sáng 5/10, Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022; triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024 đã diễn ra.

Theo đó, đánh giá cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống kinh tế - xã hội, từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam - Phan Toàn Thắng trình bày báo cáo tổng kết hỗ trợ báo chí chất lượng cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, từ năm 1999 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 quyết định hỗ trợ hoạt động sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí.

Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội.

Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Trần Thị Thanh Huyền trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy

Nhiều bài viết ngày càng giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Đây cũng chính là nguồn để các địa phương tuyển chọn các tác phẩm chất lượng tham dự Giải Báo chí Quốc gia hằng năm và đạt nhiều giải cao trong những năm gần đây.

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đối với Giải Báo chí Quốc gia, đến nay trải qua 17 năm tổ chức đã thu hút khoảng hơn 20.000 tác phẩm tham dự trong cả nước.

Các tác phẩm đoạt giải cao là những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bạn đọc, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí.

NHIỀU Ý KIẾN TÂM HUYẾT, BỔ ÍCH

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả của Giải Báo chí Quốc gia qua 17 năm triển khai, những vấn đề vướng mắc và bất cập hiện nay cùng các giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới chất lượng của Giải; phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo không gian sáng tạo thoải mái cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022; triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu cũng đã làm rõ đóng góp của Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với việc củng cố chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp, tăng cường chất lượng sản phẩm của cơ quan báo chí, phục vụ hiệu quả các kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương; việc tuyển chọn các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác; các quy trình, quy định trong thẩm định tác phẩm; thủ tục ký hợp đồng, thanh quyết toán và các vấn đề tài chính - kế toán.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến, làm rõ các kết quả nổi bật cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai tham dự Giải Báo chí Quốc gia hằng năm, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng của Giải, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay cũng như đánh giá việc thực hiện Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp vào 2 chủ đề là tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Đây là hai nội dung thiết thực, sát sườn với đời sống báo chí hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động báo chí thay đổi nhanh trong những năm gần đây, do đó việc tổng kết, đánh giá có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của tác phẩm tham dự và Giải Báo chí Quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh, làm báo trước hết là làm nghề, thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho xã hội; đồng thời tham gia Giải Báo chí Quốc gia là tham gia sân chơi nghề nghiệp lớn nhất, có uy tín nhất cho những người làm báo trong nền báo chí cách mạng Việt Nam để rèn luyện, thử thách, cập nhật kiến thức, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà báo, cơ quan báo chí với nhau. Do đó, những ý kiến, gợi mở được trao đổi, thảo luận tại Hội nghị rất bổ ích cho những người làm báo.

Về các kiến nghị, đề xuất của các Hội Nhà báo cấp tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là về công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, đáp ứng cao nhất.