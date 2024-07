Thời sự Hội Nhà báo Việt Nam tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An Sáng 18/7, Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" tổ chức các hoạt động tri ân các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Nghệ An nhằm tri ân, động viên các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh và qua đời tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Lê Quốc Trung, Hà Minh Huệ cùng đại diện đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc; cùng các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An và đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh;…

Về nhà tài trợ có Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Cương - đại diện Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng; cùng dự có các đồng chí trong Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Nghệ An, Tập đoàn TH, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương”, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các nhà tài trợ cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vui mừng khánh thành khu nhà ăn vừa được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Thành Duy

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập năm 1974 với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng.

Clip: Thành Cường - Ngân Hạnh

Với sự chăm sóc nuôi dưỡng đặc biệt của của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm, cùng sự nỗ lực vượt qua nỗi đau, chiến thắng bệnh tật; sức khỏe của các thương binh, bệnh binh ổn định dần theo thời gian và trong 50 năm qua đã có 559 đồng chí tình nguyện về an dưỡng tại gia đình, sống trong tình cảm đùm bọc của người thân, xóm làng, của cấp uỷ, chính quyền các địa phương.

Đồng chí Phạm Thành Trụ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân 2024" và báo cáo về hoạt động của trung tâm. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm khu bếp của nhà ăn vừa được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ niềm vui với các thương, bệnh binh tại Trung tâm khi Khu nhà ăn mới được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An còn chăm sóc, điều trị cho 56 thương binh, bệnh binh nặng thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từng tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và 1 vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa.

Năm 2017, song song với nhiệm vụ nuôi dưỡng thương binh nặng, Trung tâm được UBND tỉnh bổ sung thêm nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng luân phiên cho người có công trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đơn vị đã thực hiện hơn 3.000 lượt điều dưỡng người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Thái Thanh Quý đến thăm, động viên, tặng quà thương binh Trần Hữu Diến. Ảnh: Thành Duy

6 tháng đầu năm nay, ngoài nhiệm vụ nuôi dưỡng, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch để tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 600 lượt người có công, thân nhân liệt sĩ huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ về tham gia điều dưỡng.

Đến Trung tâm, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Nghệ An và sở, ngành, địa phương cùng nhà tài trợ đã thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh và qua đời tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên thương binh Ngô Xuân Kiện. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An trao đổi thông tin với thương binh Ngô Xuân Kiện. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghi thức khánh thành khu nhà ăn vừa được sửa chữa, nâng cấp; trực tiếp đến phòng riêng thăm, tặng quà, động viên 2 thương binh 1/4 là các bác Trần Hữu Diến và Ngô Xuân Kiện.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Công ty CP Đào tạo & Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng đã khảo sát tiến hành sửa chữa, nâng cấp khu nhà ăn phục vụ thương binh và trang bị mới toàn bộ hệ thống chiếu sáng, thiết bị âm thanh cho khu hội trường đa chức năng của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Chương trình hoạt động xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024" được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thông qua kêu gọi của Hội Nhà báo Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Vàng (Savabeco), Đoàn Thanh niên Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung, Tây Nguyên (VTV8) và Nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương lần lượt trao tặng 57 suất quà là tiền mặt và vật phẩm tới các bác thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An; Tập đoàn TH, Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Nghệ An như một sự tri ân tới các bác thương bệnh, binh, sự động viên, khích lệ tới các em nhỏ phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, đồng thời hy vọng công trình mới này khi được đưa vào sử dụng sẽ mang lại cho các bác thương, bệnh binh một không gian sinh hoạt mới thuận lợi hơn, một nơi an dưỡng an toàn để động viên tinh thần, giúp các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm vượt qua mất mát đau thương, lạc quan hơn trong cuộc sống. Đây cũng là món quà thiết thực mà Chương trình "Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024" dành tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Các bác thương, bệnh binh tại Chương trình hoạt động xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024". Ảnh: Thành Duy

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng hiện nay cũng đã từng bước được xã hội hóa với nhiều phong trào sâu rộng, có tác dụng thiết thực, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước, đồng chí Lê Quốc Minh mong rằng, những hoạt động có ý nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng và nâng cao về chất lượng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Cương - đại diện Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng biểu trưng Hội Nhà báo Việt Nam đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành, chung tay với Hội Nhà báo Việt Nam trong các hoạt động xã hội thiện nguyện đầy ý nghĩa thiết thực này và rất mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của quý vị đối với Chương trình hoạt động xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" trong các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Bắc Á, đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao vàng (Savabeco), Đoàn Thanh niên Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung, Tây Nguyên (VTV8) trao tặng 57 suất quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương trao tặng 57 suất quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Cương - Đại diện Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng đã phát biểu bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn và sự hy sinh, mất mát của các thương binh, bệnh binh cho độc lập, thống nhất của đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động hướng đến các gia đình chính sách, người có công nói chung và Trung tâm nói riêng, cũng như sẽ có thêm nhiều hoạt động để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng với thế hệ trẻ hôm nay.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Thành Trụ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cám ơn sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân; đồng thời khẳng định tập thể cán bộ, viên chức đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng để nơi đây luôn là mái ấm gia đình thứ hai của các bác, các anh, các chị thương bệnh binh nặng, các mẹ thân nhân liệt sĩ.