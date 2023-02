Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' - Xuân Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) -Trong trận đấu giữa chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An, tại vòng 2 V.League 2023, cả hai huấn luyện viên đều than phiền về mặt sân quá xấu, khiến lối chơi gặp nhiều khó khăn.

(Baonghean.vn) - Do sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nên các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã phải hủy nhiều chuyến bay. Để đảm bảo an toàn, có 4 chuyến bay về Vinh phải chuyến hướng hạ cánh xuống các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng.

(Baonghean.vn) - These are 2 projects in the field of manufacturing electronic equipment, components and industrial real estate.