Kinh tế Hội thảo cập nhật chính sách thuế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Nghệ An Sáng 24/10, Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Hội thảo “Cập nhật chính sách thuế và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)”.

Toàn cảnh Hội nghị cập nhật chính sách thuế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bằng Thắng – Trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong việc tiếp cận và cập nhật kịp thời các chính sách, chế độ thuế mới, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Hội thảo “Chính sách thuế mới tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế IFRS”. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế Nghệ An, hướng đến sự phát triển lớn mạnh, bền vững của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Bằng Thắng – Trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị. Ảnh: Văn Trường



Tại hội thảo, trong phần trình bày với chủ đề “Cập nhật những điểm mới trong chính sách thuế năm 2025”, ông Phạm Mạnh Hùng – Chủ nhiệm Dịch vụ Tư vấn Thuế EY Việt Nam – đã phân tích sâu những thay đổi có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế tối thiểu toàn cầu, quản lý hóa đơn điện tử, và chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư mới.

Ông Phạm Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh các điểm mới nổi bật trong hệ thống pháp luật thuế có hiệu lực từ năm 2025, một năm được xem là đặc biệt quan trọng với hàng loạt sửa đổi về chính sách thuế và kế toán, cụ thể: Nghị quyết 204/2025/QH15: giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% cho nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết 31/12/2026. Luật Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) số 48/2024/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2025. Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) số 67/2025/QH15, có hiệu lực từ 1/10/2025. Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), dự kiến được thông qua trong kỳ họp Quốc hội.

Các đại biểu tham gia Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cập nhật chính sách thuế, cùng với thuế tối thiểu toàn cầu và chuẩn mực kế toán IFRS, là yêu cầu cấp thiết giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới về hóa đơn, trong đó có việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Đại diện ACCA và EY Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Theo lộ trình của Bộ Tài chính, bắt đầu từ năm 2025, IFRS sẽ trở thành chuẩn mực bắt buộc đối với các doanh nghiệp niêm yết, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trên thị trường quốc tế. Những lợi ích thiết thực mà IFRS mang lại, bao gồm: minh bạch hóa thông tin tài chính, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế ...

Ông Phạm Mạnh Hùng – Chủ nhiệm Dịch vụ Tư vấn Thuế EY Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Ảnh: Văn Trường

Tại hội thảo, các chuyên gia còn trả lời nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp về cơ chế khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý chi phí được trừ, và vướng mắc trong áp dụng IFRS đã được đưa ra và giải đáp cụ thể.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Bằng Thắng – Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định rằng Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức và doanh nghiệp nhằm xây dựng một môi trường thuế minh bạch, hiện đại và thân thiện. Việc cập nhật chính sách thuế và áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là bước đi chiến lược, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

