Kinh tế Thuế tỉnh Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai Sáng 14/10, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng dự toán 2026, đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đánh giá kết quả rà soát chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế theo địa bàn hành chính 2 cấp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bằng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn thuế tỉnh Nghệ An, các đơn vị thuế cơ sở, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Hội nghị nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để góp ý hoàn thiện nội dung Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ bỏ thuế khoán sang hộ kê khai thuế, đồng thời xây dựng dự toán thuế năm 2026 sát thực tế, khả thi và hiệu quả; rà soát chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế.

Đồng chí Nguyễn Bằng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng thuế tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bằng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đây là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, phù hợp với chủ trương hiện đại hóa, minh bạch hóa, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước nói chung và góp phần xây dựng và củng cố nguồn thu bền vững cho tỉnh Nghệ An.

Các cán bộ thuế tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đã ban hành Đề án 339 để chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế Hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Việc chuyển đổi mô hình quản lý từ bỏ thuế khoán chuyển sang hộ kê khai thuế là một chủ trương lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngành Thuế tỉnh Nghệ An, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền 130 phường xã và cơ quan Công an, và sự đồng thuận của người nộp thuế trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 67. 600 hộ kinh doanh, trong đó trên 1.100 hộ đã nộp theo phương pháp kê khai, gần 29.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; gần 1.300 hộ thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Lãnh đạo thuế tỉnh Nghệ An trao đổi các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Để cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Đề án 339 của Bộ Tài chính, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.

Chương trình thực hiện từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2025. Với mục tiêu 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; 80% hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt và sử dụng ứng dụng Etaxmobile; 100% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/ 2025; sẵn sàng cho việc chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai trước 1/1/2026...

Hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile của cơ quan Thuế. Ảnh: Quang An

Để thực hiện được mục tiêu này, Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các Thuế cơ sở chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đến từng hộ về quy trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử và ứng dụng Etaxmobile. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng và các tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử nhằm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện chiến dịch.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2026 cho các Thuế cơ sở tại 130 xã, phường. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo công tác lập dự toán sát thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao tại Nghị quyết số 226 của Chính phủ, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời đôn đốc thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện các nhà cung cấp giải pháp giới thiệu phần mềm tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như Viettel, VNPT, Misa… cũng đã trình bày nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc phát hành, quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời giới thiệu các ứng dụng tích hợp giúp người nộp thuế kê khai, nộp thuế và tra cứu thông tin thuận tiện, an toàn hơn.