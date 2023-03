(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, tại TP. Vinh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Đại tướng Chu Huy Mân - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An".

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Tham dự Hội thảo có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng LLVTND, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các lão thành cách mạng, tướng lĩnh, anh hùng LLVTND, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, đại diện gia đình, dòng họ Đại tướng Chu Huy Mân; lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ TÀI BA, TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Đại tướng Chu Huy Mân (1913 - 2006), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,… là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Đại tướng tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ra tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, TP. Vinh), tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Chu Văn Điều trở thành nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tướng kiệt xuất, có nhiều công lao và đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng chí còn là tấm gương đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, đất và người Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển ấy. Thế hệ nối tiếp thế hệ, nhân dân Nghệ An đã hoà mình vào dòng người Việt cùng anh dũng chiến đấu, chiến thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc.

Phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, học tập tấm gương đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã kiên trì, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghệ An đang từng ngày đổi mới và đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, từ lúc thoát ly hoạt động cách mạng hay trưởng thành giữ cương vị quan trọng trong Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng chí Chu Huy Mân luôn dành tình cảm, quan tâm, cổ vũ mỗi bước đi của quê nhà Nghệ An. Quê hương mãi mãi tự hào về người con ưu tú, vị Đại tướng văn võ song toàn, về đồng chí "Hai Mạnh".

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, tôn vinh nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, vị tướng tài ba của Quân đội, một người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Hội thảo cũng phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của đồng chí vận dụng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HÌNH ẢNH, TÀI NĂNG, ĐẠO ĐỨC CỦA ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN MÃI LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG

Trước khi diễn ra Hội thảo, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 90 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Bộ Quốc phòng, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, cùng nhiều nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các đồng chí, đồng đội đã công tác với Đại tướng Chu Huy Mân.

Các tham luận đề cập và phản ánh một cách toàn diện, phong phú và sâu sắc, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Nhân dân ta đối với đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân.

Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ một thanh niên yêu nước, được Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Nguyễn Ái Quốc soi đường, đồng chí đã sớm lên đường tranh đấu vì sự giải phóng dân tộc, độc lập cho non sông.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng đã trải qua những năm tháng gian lao, nhiều chiến trường nóng bỏng, đối diện với nhiều thử thách. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn kiên định mục tiêu, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, trung kiên bất khuất trước kẻ thù; chủ động, quyết đoán và sáng tạo.

Đại tướng Chu Huy Mân là người chỉ huy xuất sắc, thao lược trên chiến trường; nhà lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn tài năng của Đảng và QĐND Việt Nam, có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế.

Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân là tấm gương sáng ngời của người cộng sản tận tụy vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân in đậm trong lòng nhân dân, đồng chí, đồng đội, quê hương và bạn bè quốc tế.

Do công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương cao quý của Nhà nước ta và các nước bạn trao tặng.

Hình ảnh về vị tướng trung kiên bất khuất, “Văn võ cơ mưu - Chuyên gia túc trí”, luôn đem hết tài năng, cống hiến không mệt mỏi cho Đảng, cho Nhân dân, cho Tổ quốc, cho nhiệm vụ quốc tế, luôn đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân mãi là tấm gương sáng.

Từ đó, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng; đoàn kết thống nhất, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.