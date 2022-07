Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật cạnh tranh, ngăn ngừa rủi ro vi phạm

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, tại thành phố Vinh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội thảo trực tiếp, trực tuyến với trên 200 điểm cầu tại các huyện, xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An về pháp luật cạnh tranh trong kỷ nguyên thương mại tự do.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Trên tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam thời gian qua đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA),…

Với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng có nhiều cơ hội mới khi tham gia hoạt động thương mại, đầu tư ở thị trường rộng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng đối mặt thách thức khi phải cạnh tranh với những đối tác lớn của nước ngoài, có cơ cấu sản phẩm tương tự và mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn.

Vì thế, hội thảo với mong muốn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cạnh tranh của Việt Nam và một số quốc gia thành viên Hiệp định RCEP (cụ thể, Luật Chống độc quyền Nhật Bản); Hiệp định EVFTA cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, đầu tư ra nước ngoài tuân thủ và ngăn ngừa rủi ro vi phạm.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chia sẻ về pháp luật cạnh tranh của liên minh châu Âu và một số lưu ý với doanh nghiệp; Tổng quan Luật Cạnh tranh năm 2018- Những điều doanh nghiệp cần lưu ý.

Bà Kaori Igarashi - chuyên gia thường trú cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giới thiệu tổng quan Luật Cạnh tranh Nhật Bản.

Kết thúc hội thảo, ông Phan Đức Quế - Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn và đào tạo, Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh, pháp luật cạnh tranh của hầu hết các quốc gia phát triển đều có cách tiếp cận điều chỉnh dựa trên nguyên tắc “tác động” thay vì nguyên tắc “lãnh thổ”. Điều đó có nghĩa là khi tham gia hoạt động thương mại, đầu tư ở thị trường các quốc gia thành viên hiệp định thương mại tự do, cho dù với tư cách là một doanh nghiệp nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật cạnh tranh các quốc gia đó, nếu thực hiện hành vi gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường xuất khẩu, đầu tư.

Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương... có thêm kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh cũng như cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực này. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết pháp luật cạnh tranh nói riêng và chính sách, pháp luật nói chung, đặc biệt là trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế có yếu tố nước ngoài, nâng cao tính văn hóa trong cạnh tranh...