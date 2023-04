Hội thảo về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là cơ hội để các nhà khoa học cùng các chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ nhiều vấn đề lý luận và thực tế về những nội dung liên quan về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.

Sáng 15/4, tại Trường Đại học Vinh, Hội đồng lý luận Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có Tiến sĩ Hoàng Xuân Hòa - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Xuyên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía tỉnh Nghệ An có Tiến sĩ Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, PGS.TS. Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cùng hơn 100 cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã đề cập đến 4 cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới và khẳng định, đất nước nào nếu đứng ngoài các cuộc cách mạng này sẽ chậm phát triển so với thế giới.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã phát triển đến toàn cầu và ảnh hưởng đến mọi mặt của thế giới. Trước tình hình mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII cũng đã khẳng định “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đường hướng phù hợp với bối cảnh mới và được coi là chìa khóa để Việt Nam nắm bắt các cơ hội, hóa giải và vượt qua các thách thức mang tính thời đại, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có sự bứt phá, vượt lên trong một số ngành và lĩnh vực”.

Với đặc thù của Việt Nam, một đất nước đi lên từ nền sản xuất nhỏ, thiếu các công cụ để sản xuất hiện đại. Chính vì vậy, việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều hết sức cần thiết.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo Khoa học Quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam sẽ là một cơ hội hết sức giá trị để các nhà khoa học của hai trường Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Vinh cùng các chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ nhiều vấn đề lý luận và thực tế về những nội dung liên quan về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.

Trước đó, sau 3 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được nhiều bài viết liên quan đến kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại học đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các nước trên thế giới và các địa phương ở Việt Nam với nhiều góc nhìn khác nhau. Đặc biệt, một số công trình nghiên cứu đã làm rõ vai trò và chính sách phát triển đội ngũ trí thức và nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghiệp; làm rõ vai trò của các trường đại học, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia và trong quá trình biến tri thức thành tài sản có giá trị gia tăng lớn. Tại hội thảo, các tham luận cũng sẽ thảo luận tập trung vào 3 vấn đề chính, đó là những bài học kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ; Thực trạng, định hướng và quan điểm phát triển. Các nội dung này sẽ được nhóm nghiên cứu chắt lọc thành báo cáo kiến nghị gửi tới các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như đạt được mục tiêu khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.



Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của hội thảo lần này và khẳng định đây là cơ hội để tỉnh Nghệ An lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của quốc tế và Việt Nam.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng nêu lên tiềm năng và những thành quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Trong đó, cũng nhấn mạnh về công tác thu hút đầu tư với nhiều chuyển biến tích cực tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là thu hút các dự án FDI sau khi các Khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai 1 đi vào hoạt động. Hiện toàn tỉnh đã thu hút được 118 dự án FDI thuộc 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 2,58 tỷ USD. Trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất nước.

Những năm qua Nghệ An cũng đã chủ động triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và các chiến lược, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, so với nội lực, những thành quả đã đạt được chưa đủ để bứt phá nhanh và bền vững.

Từ thực tế trên, qua hội thảo lần này, tỉnh Nghệ An cũng hy vọng từ thực trạng sẽ có những định hướng mang tính đột phá nhằm phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, các kiến nghị, giải pháp cả nước, cho tỉnh Nghệ An trong hoạch định chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội góp phần đưa kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và lợi thế./.