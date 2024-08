Hôm nay, thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với hơn 15.000 học sinh

Từ ngày hôm nay 1/8, đến hết ngày 4/8, thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với học sinh mầm non, lớp 1 - bậc tiểu học và lớp 6 với bậc THCS.

Trong đó, với bậc mầm non, đối tượng tuyển sinh là trẻ trong độ tuổi phù hợp với nhóm, lớp tuyển sinh của trường. Các trường căn cứ danh sách đối tượng phổ cập của phường, xã trên địa bàn (số liệu điều tra tháng 9/2023) để tuyển sinh.

Đối với lớp 1, đối tượng tuyển sinh là trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018) thuộc danh sách đối tượng phổ cập giáo dục của phường, xã. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Đối với lớp 6, các trường tuyển học sinh 11 tuổi (sinh năm 2013) đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc danh sách đối tượng phổ cập giáo dục của phường, xã. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của Điều lệ trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo hướng dẫn của thành phố Vinh, các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố. Các trường hợp học sinh lang thang, cơ nhỡ hoặc theo cha mẹ từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn, học sinh từ các tỉnh khác chuyển về (con công nhân, gia đình khó khăn) mà không thuộc đối tượng phổ cập, nhà trường cần xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền được học tập của học sinh.

Năm nay, thành phố tiếp tục tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Sau khi có kết quả duyệt tuyển sinh, các trường sử dụng chức năng “phân lớp” của phần mềm tuyển sinh đầu cấp để xếp lớp đối với học sinh lớp 1 và lớp 6.

Sau khi có kế hoạch bố trí giáo viên từng khối, nhà trường sẽ tổ chức giáo viên bốc thăm lớp chủ nhiệm. Phương án phân công giáo viên chủ nhiệm được đưa vào Kế hoạch tuyển sinh, niêm yết công khai, phổ biến rộng rãi cho giáo viên, phụ huynh.

Trước đó, qua tổng hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, năm nay, toàn thành phố có 7.384 học sinh sẽ vào lớp 1 với 204 lớp, giảm gần 1.000 em so với năm học trước. Với lớp 6, thành phố có 8.037 em thuộc diện phổ cập, với 183 lớp, giảm 1.000 em so với năm học trước. Ở bậc mầm non, ngoài các trường công lập tuyển sinh theo quy định, phụ huynh có thể đăng ký vào các trường ngoài công lập. Năm học này toàn thành phố dự kiến có hơn 67.000 học sinh ở tất cả các cấp học.

Do đặc thù riêng của thành phố, ngoài tuyển sinh trên địa bàn theo đối tượng phổ cập, học sinh tiểu học ở phường Lê Mao, học sinh THCS ở phường Trường Thi và phường Hưng Phúc (địa bàn có thực hiện mô hình trường tiên tiến), phụ huynh có thể đăng ký phổ cập cho con sang một trường khác bất kỳ trên địa bàn theo nguyện vọng cá nhân. Qua nắm bắt ban đầu, số lượng học sinh không đăng ký mô hình trường tiên tiến trên địa bàn khá đông với hàng trăm em.