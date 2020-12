Hơn 1.500 đại biểu tham dự hội nghị Khoa học Ngành y tế Nghệ An mở rộng năm 2020

Hội nghị Khoa học mở rộng Ngành y tế Nghệ An năm 2020 thu hút 1.500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên...Ảnh: Thành Chung

Chiều ngày 25/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Ngành Y tế mở rộng năm 2020. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; GS.TS. Lê Quang Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các Trường Đại học Y - Dược; lãnh đạo các Bệnh viện tuyến Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Hội nghị Khoa học mở rộng Ngành y tế Nghệ An năm 2020 thu hút 1.500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành y tế trong tỉnh cũng như các nhà khoa học đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó còn có trên 30 công ty, hãng dược phẩm đến tham gia trưng bày tại khu triển lãm của Hội nghị.

NHIỀU THÀNH QUẢ TÍCH CỰC

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Xác định việc thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Nghệ An luôn luôn chủ động, tiếp cận kịp thời những định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của đơn vị bạn, vì vậy, công tác y tế của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

GS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung Ở tỉnh, đã có nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai thực hiện hiệu quả như: Ghép thận, hỗ trợ sinh sản, xạ trị, ghép tế bào gốc, can thiệp tim mach... Chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; năng lực chuyên môn từng bước đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận và nhân dân nước bạn Lào. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ người dân hài lòng với các dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên.

Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử điều trị khiếm thính bẩm sinh cho trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Công tác y tế cơ sở đã có sự chuyển biến về chất. Hiện tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở đã tăng lên đáng kể, góp phần đảm bảo công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm tải cho y tế tuyến trên. Mặt khác, sự phát triển của hệ thống y tế cơ sở đã tạo được diện mạo mới cho toàn ngành, góp phần thực hiện thành công các chương trình y tế địa phương.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 , Nghệ An đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, không có dịch lớn, nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được cải thiện. Quản lý hành nghề y dược đi vào nề nếp. Công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực và chuyển dần trọng tâm sang nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ y tế Nghệ An đo thân nhiệt cho người thực hiện cách ly chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung PGS. TS Dương Đình Chỉnh khẳng định: Ngành Y tế Nghệ An đã có những bước phát triển nhanh, vượt bậc chính là nhờ có vai trò không nhỏ của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong ngành y là đòn bẩy đắc lực cho mỗi cá nhân, cán bộ y tế tự hoàn thiện, nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn cũng như hun đúc thêm tình yêu nhiệt huyết với nghề, thời gian qua, ngành tập trung chỉ đạo, triển khai bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ năm 2019, Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Nghệ An trở thành hoạt động thường niên, nhằm khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện HNĐK. Ảnh: Từ Thành Điểm đáng ghi nhận, trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị trong ngành Y tế Nghệ An vừa chống dịch, vừa tổ chức nhiều hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề quy mô toàn quốc và khu vực do các chuyên gia đầu ngành trực tiếp báo cáo.

Các đơn vị khám chữa bệnh không ngừng vươn lên làm chủ các kỹ thuật mới. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca hiến và ghép thận đầu tiên ở Nghệ An và là cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với sự hỗ trợ của Bệnh viện quân đội 108, đã thực hiện kỹ thuật mới, điều trị u tuyến giáp lành tính bằng công nghệ đốt sóng cao tần…

Bộ Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng ngành y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành y không chỉ nằm ở tuyến tỉnh, mà còn mở rộng ra các bệnh viện ngoài công lập, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và các Trung tâm y tế Anh Sơn, Nam Đàn…

Đặc biệt, năm 2020, là một năm ngành Y tế Nghệ An khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong hoạt động sáng tạo, khoa học, công nghệ chung của tỉnh. Toàn ngành đã đạt tới 21 giải trong tổng thể 55 giải sáng tạo Khoa học - Công nghệ của tỉnh, trong đó có 6 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương, đánh giá cao công tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế của tỉnh. Ảnh: Thành Chung Tiếp tục đẩy mạnh phong trào, thành quả nghiên cứu khoa học, Ngành Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học Ngành Y tế Nghệ An mở rộng năm 2020. Diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/12/2020, hội nghị là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để Y tế Nghệ An phát triển. Thông qua sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, cán bộ y tế mà đội ngũ bác sỹ, nhân viên trong ngành y tế Nghệ An được cập nhật kiến thức mới, tiên tiến; từ đó được nâng cao trình độ, kỹ năng, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Hội nghị năm nay nhận được 540 báo cáo về các công trình nghiên cứu tiêu biểu dựa trên vấn đề mới và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực trong ngành y tế và một số ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thành Chung Tại hội nghị, 143 báo cáo có giá trị hàm lượng cao được trình bày, gồm các báo cáo tổng quan, chuyên đề, công trình nghiên cứu khoa học các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi, gây mê hồi sức, tim mạch, hô hấp, hồi sức cấp cứu; truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn; chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học cổ truyền, phục hồi chức năng; xét nghiệm, giải phẫu bệnh, điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; y học dự phòng; Covid-19; y tế công cộng; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chất lượng bệnh viện; công nghệ thông tin; dược...

Đặc biệt, tại hội nghị lần này sẽ có 15 ca phẫu thuật do các chuyên gia hàng đầu thực hiện thị phạm được truyền hình trực tiếp từ bệnh viện đến hội trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương, đánh giá cao công tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế của tỉnh. Qua đó, đã giúp cho năng lực chuyên môn các cơ sở y tế trên địa bàn từng bước tiệm cận với mục tiêu của trung tâm y tế khu vực Bắc Trung bộ.

Thứ trưởng Bộ Y tế hoan nghênh Ngành y tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị khoa học mở rộng với sự tham gia của đông đảo các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong cả nước, các nhà khoa học về tất cả các lĩnh vực y tế. Hội nghị đã giúp cho các nhà khoa học, các chuyên gia đào tạo, nhà quản lý, cán bộ y tế tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành trong cả nước được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt và hoạch định chiến lược phát triển ngành y tế của mỗi địa phương phù hợp trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng kỷ niệm chương cho các nhà khoa học đã đến có bài tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung Thứ trưởng bày tỏ mong muốn: Các cán bộ y tế phải tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về y thuật, rèn luyện nâng cao y đức để đáp ứng nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ niềm vui, sự cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đến tham dự, có bài phát biểu tại hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị chính là cơ hội quý báu để ngành y tế Nghệ An được học tập kinh nghiệm, cập nhật chuyên môn, phác đồ điều trị; qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ chuyên môn. Mong rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả của Bộ Y tế, các đơn vị, các nhà khoa học trong thời gian tới./.