Hơn 2.700 ha lúa tại Nghệ An có tỷ lệ lép xanh, không kết hạt cao

“

Các trà lúa trổ trước ngày 15/4, nhất là diện tích trổ trước 10/4, khi lúa làm đòng, trổ bông đều rơi vào những thời điểm có nhiệt độ trung bình thấp hơn 7 – 10 độ C so với yêu cầu nhiệt độ tối ưu, số giờ nắng trung bình trong ngày thấp hơn từ 4,6 - 5,6 giờ so với yêu cầu của cây lúa, đặc biệt có thời điểm 5 ngày liên tiếp từ 4 - 8/4 không hề có nắng.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nghệ An