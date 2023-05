Hơn 2 tháng, Nghệ An xây dựng gần 2.000 căn nhà cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân các địa phương, đến nay, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vượt tiến độ đề ra.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Cách đây gần 1 tháng, căn nhà cũ nằm cheo leo giữa lưng đồi của gia đình anh Lô Văn Quy ở bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã được dỡ bỏ để dựng nhà mới theo Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người dân vùng biên giới Nghệ An của Bộ Công an. Đến nay, ngôi nhà sắp được hoàn thành trong sự háo hức của 8 thành viên trong gia đình anh Quy.

“Căn nhà cũ dựng cách đây đã hơn 10 năm, giờ hư hỏng, dột nát, nhưng kinh tế gia đình em khó khăn nên không có tích lũy để sửa chữa. Đợt mưa lũ cuối năm 2022, một bên nhà bị sạt lở, gia đình rất lo lắng. Nay được Nhà nước hỗ trợ làm lại ngôi nhà mới, ai cũng vui. Có nhà kiên cố sẽ là động lực để gia đình cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, anh Lô Văn Quy chia sẻ.

Ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Cạ cho biết, đợt này, xã Tà Cạ có 48 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng mới. Ngay từ khi được phân bổ, các bản tổ chức bình xét, lựa chọn những gia đình thực sự khó khăn về nhà ở, đảm bảo khách quan, công bằng, phát huy hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Khó khăn lớn nhất là hầu hết các hộ được hỗ trợ nhà đều ở trên đồi núi cao, đường lên bản dốc, gồ ghề đất đá nên việc vận chuyển vật liệu hết sức khó khăn. Tuy vậy, được sự chung tay, góp sức của lực lượng Công an huyện, Công an xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, bà con các bản nên đến nay có gần 40 ngôi nhà đã được hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng giúp người dân an cư, yên tâm sản xuất, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, theo Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, huyện Kỳ Sơn có 1.000 căn nhà được hỗ trợ xây dựng. Ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, huyện đã thành lập ban chỉ đạo xuống tận các xã, các bản để triển khai với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động kịp thời nên chủ trương xây nhà cho hộ nghèo đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân.

Với đặc thù vùng núi, địa hình hiểm trở, mặt bằng xây dựng nhà rất hạn chế, dù nền nhà chỉ rộng hơn gần 50 m2 nhưng phải huy động hàng trăm lượt người để vận chuyển nguyên, vật liệu. Với phương châm "nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ", hàng trăm lượt chiến sĩ đã được huy động để giúp dân vận chuyển vật liệu, trực tiếp thi công, đào đất, xây móng nhà cho người dân. Nhờ đó, đến nay đã có 900/1.000 căn được hoàn thành, bàn giao cho người dân, vượt tiến độ đề ra.

Tại xã Tam Quang (Tương Dương), gia đình anh Kha Văn Điện ở bản Sơn Hà, vừa dọn vào ngôi nhà mới hơn 1 tuần qua. Trước đây, gia đình anh Diện sống trong một ngôi nhà tạm làm bằng tre, nứa và đã hư hỏng, dột nát. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ việc trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, chỉ đủ ăn qua ngày, gia đình anh không đủ điều kiện để sửa chữa lại căn nhà.

Nhưng niềm vui về một nơi ăn, chốn ở yên ấm đã đến khi gia đình anh Điện thuộc diện được hỗ trợ làm nhà. “Ước mơ về một căn nhà kiên cố, bấy lâu nay của gia đình tôi đã trở thành hiện thực. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an rất nhiều”, anh Kha Văn Điện chia sẻ.

Gia đình anh Điện là 1 trong hơn 600 hộ khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Theo ông Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương: Để giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm “an cư”, lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân.

Mặc dù thời tiết mùa Hè nắng, nóng nhưng tại nhiều thôn, bản, các lực lượng như Công an, Dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và nhân dân địa phương đã khẩn trương giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà tạm, san lấp mặt bằng làm nền, móng để lực lượng thi công thực hiện lắp ghép nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ theo đúng thiết kế, kỹ thuật. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành kế hoạch xây dựng 498 căn nhà cho người nghèo, trong đó, có 302 căn từ nguồn kinh phí Bộ Công an vận động hỗ trợ, 300 căn từ nguồn kinh phí Công an tỉnh vận động hỗ trợ.

Theo số liệu thống kê, tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó, có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Phần lớn các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng thường xuyên bị lũ quét, lũ ống… nên ít có khả năng tự sửa chữa, xây mới nhà ở kiên cố.

Chung tay, vượt khó

Thực hiện nội dung Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, với mục tiêu làm giảm người nghiện, làm sạch địa bàn, gắn với xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, cùng với thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, Công an Nghệ An đã chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới của 6 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Anh Sơn và Thanh Chương.

Ngày 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025, với mục tiêu hỗ trợ 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động này.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức vận động, hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Tổng số nhà ở được hỗ trợ xây dựng tại 6 huyện biên giới là 2.420 căn; mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3-5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương.

Tính đến ngày 19/5, tức là sau 2 tháng kể từ khi Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/3/2023 về triển khai xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, đã có 1.926 căn nhà được hoàn thành, đạt gần 80% kế hoạch.

Trong đó, số nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí huy động của Bộ Công an đã hoàn thành và bàn giao cho người nghèo là 926/1.420 căn. Gần 500 căn còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10/6, vượt kế hoạch 2 tháng.

Số nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí Công an tỉnh Nghệ An vận động hỗ trợ là 1.000 căn, đến nay, tất cả đã hoàn thành thủ tục bàn giao nhà cho người dân trên địa bàn 3 huyện Kỳ Sơn (500 căn), Quế Phong (200 căn), Tương Dương (300 căn), vượt tiến độ đề ra.

Ngoài ra, còn có 400 căn nhà do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) hỗ trợ, hiện đang xây dựng nền móng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quá trình xây dựng nhà ở cho người nghèo gặp một số khó khăn như: Việc thi công diễn ra trong thời tiết đầu Hè thường xuyên có mưa lớn kèm theo lốc xoáy ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển vật tư. Các nhà tình nghĩa nằm vị trí rải rác, cách xa nhau; chủ yếu nằm trên các đồi núi cao, ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian vận chuyển vật tư để lắp ghép kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Các tuyến đường vận chuyển vào các điểm tập kết chủ yếu là đường đất, đường dốc khúc khuỷu, xe trọng tải lớn không vào được, buộc phải dùng xe máy, thậm chí đi bộ để đưa vật liệu lên. Tại một số bản, làng nằm cách biệt, lực lượng công an phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển vật liệu hỗ trợ người dân dựng nhà…

Tuy vậy, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân các địa phương, đến nay Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã vượt tiến độ đề ra, tạo động lực tinh thần để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho các hộ nghèo miền núi vươn lên trong cuộc sống, giúp họ an cư để đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ bình yên vùng biên giới.