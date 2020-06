Hơn 21.000 thí sinh Nghệ An chọn tổ hợp môn khoa học xã hội

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mặc dù có những thay đổi nhưng về cơ bản vẫn là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh. Tuy nhiên, tại các trường học ở Nghệ An, nhiều học sinh đã lựa chọn con đường khác thay vì thi để xét đại học.

Như ở Trường THPT Quỳ Châu, trong số 434 học sinh lớp 12 năm nay chỉ có 157 học sinh đăng ký để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Số còn lại qua khảo sát của nhà trường có 94 học sinh lựa chọn học nghề, 54 học sinh lựa chọn đi xuất khẩu lao động và 118 học sinh lựa chọn đi làm.

Giáo viên Trường THPT Quỳ Châu hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay một trường trung tâm, có truyền thống như Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành), qua tổng hợp của nhà trường năm học này trong số 455 học sinh lớp 12 thì chỉ có 267 học sinh đăng ký lấy kết quả để xét vào đại học. Còn lại, 188 học sinh thi để lấy kết quả tốt nghiệp.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ngoạn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay, số lượng học sinh đăng ký vào đại học ít hơn các năm trước. Nhiều học sinh, trong đó có cả những em học lực khá muốn được đi học nghề hoặc tìm kiếm những cơ hội khác sao cho dễ có việc làm sau khi ra trường.

Ngày hôm nay (30/6), theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hạn cuối cùng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

Một buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, tổng hợp đến 17h chiều nay, toàn tỉnh có 30.866 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số này có 16.940 thí sinh thi để vừa công nhận tốt nghiệp, vừa lấy kết quả vào đại học. Bên cạnh đó, có 12.656 thí sinh thi để xét tốt nghiệp. Số học sinh tự do thi để tuyển sinh là 1.272 thí sinh. Với kết quả này tỷ lệ học sinh phân luồng của Nghệ An là 41% - tỷ lệ này tương đương với các năm trước.

Trong số thí sinh đăng ký dự thi có sự phân hóa khá lớn về việc đăng ký môn thi tổ hợp. Cụ thể, toàn tỉnh chỉ có 8.348 thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong khi đó, có đến 21.477 thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội. Năm nay, theo quy chế mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh chỉ được đăng ký 1 tổ hợp thay vì 2 tổ hợp như các năm trước.

Trong số các trường, có một số trường tỷ lệ đăng ký vào đại học khá cao như Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An 100%. Đặc biệt, tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương toàn trường có 97% học sinh đăng ký vào đại học. Đây cũng là một trong những Trung tâm GDTX có chất lượng dạy học tốt nhất tỉnh.

Theo kế hoạch, chiều nay là hạn cuối thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên các thí sinh sẽ có 2 tuần để điều chỉnh lại một số thông tin đã đăng ký.

Trong thời gian này, các trường sẽ in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… gồm tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách và hoàn thành chậm nhất ngày 7/7/2020. Sau đó, các đơn vị sẽ kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT, chậm nhất là ngày 15/7.