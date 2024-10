Hơn 32.700 nhà dân ở Quảng Bình vẫn bị ngập sâu do mưa lũ

Toàn tỉnh Quảng Bình có 32.767 nhà dân bị ngập nặng, trong đó tập trung ở huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới; mưa lũ khiến một người chết và một người mất tích.

Do ảnh hưởng bão số 6, ở tỉnh Quảng Bình vẫn mưa lớn khiến số nhà dân bị ngập nặng tiếp tục tăng.

Mưa ngập nặng nhất ở huyện Lệ Thủy.

Tính đến 5 giờ sáng 29/10, toàn tỉnh có 32.767 nhà dân bị ngập nặng; mưa lũ khiến một người chết và một người mất tích.

Trong số đó, huyện Lệ Thủy có hơn 19.760 nhà, huyện Quảng Ninh hơn 12.000 nhà và thành phố Đồng Hới 1.000 nhà dân bị ngập sâu.

Tỉnh Quảng Bình đã di dời 1.249 hộ với 3.681 nhân khẩu; trong đó huyện Quảng Ninh phải di dời nhiều nhất là 1.105 hộ với 3.125 khẩu. Các địa phương cũng tiến hành di dời tại chỗ 9.123 hộ dân.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông. Trong số đó, tuyến Quốc lộ có 14 điểm bị ngập chủ yếu tại Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9E và Quốc lộ 1; đường Tỉnh lộ có 62 điểm bị ngập tại thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng Trạch. Bên cạnh đó, có 15 điểm sạt lở tại các tuyến Quốc lộ và tại huyện, thị.

Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương kịp thời phân luồng giao thông đi vào tuyến tránh; không để người dân đi vào những đoạn đường bị ngập sâu.

Do mưa lớn trong những ngày qua, hiện dung tích của 35 hồ chứa thủy lợi lớn và vừa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt 92,9% dung tích thiết kế; các hồ do địa phương quản lý đạt trên 98,92%.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại vùng bị ngập lụt; cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực, canh gác tại tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại tại các tuyến đường này.