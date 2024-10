Pháp luật Tháo 'nút thắt' để xây dựng khu tái định cư vùng lũ quét ở Kỳ Sơn HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư (TĐC) di dời khẩn cấp cho nhân dân bị lũ quét tại huyện Kỳ Sơn.

Ngày 18/10/2024, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND chủ trương chuyển đổi 38,52197 ha rừng tự nhiên, bao gồm 26,38343 ha rừng phòng hộ; 11,05078 ha rừng sản xuất và 1,08776 ha ngoài 3 loại rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 4,0169 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC di dời khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Khu vực dự kiến xây dựng điểm TĐC tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề đối với người và tài sản tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Khu vực giáp ranh giữa xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, nơi từng xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/ 2022. Ảnh: Tiến Đông

Nhằm sớm ổn định tư tưởng cho người dân vùng lũ, ngày 9/3/2023 HĐND huyện Kỳ Sơn cũng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, trong đó có dự án xây dựng khu TĐC di dời khẩn cấp cho nhân dân vùng bị lũ quét tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (giai đoạn 1). Ngay sau đó, UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã tìm được 2 điểm để xây dựng khu tái định cư cho bà con tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, với diện tích khoảng 8,6 ha và một điểm tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với diện tích khoảng 3,9 ha.

Con suối từng xảy ra lũ quét. Ảnh: Nhật Lân

Tại điểm TĐC 3,9 ha ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ có quy mô xây dựng nơi ở cho 54 hộ dân, mỗi lô đất có diện tích từ 210m2 đến 230m2. Tổng mức đầu tư dự án này là 31,5 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, ngân sách huyện Kỳ Sơn là 1,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 15/11/2023.

Dấu vết trận lũ quét kinh hoàng cách đây hơn 2 năm vẫn còn ám ảnh người dân địa phương. Ảnh: Nhật Lân

Còn tại điểm TĐC ở bản Cầu Tám, cũng thuộc xã Tà Cạ, được xây dựng với tổng nguồn vốn 65 tỷ đồng, gồm 35 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh, 20 tỷ đồng thuộc vốn Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An, 10 tỷ do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ. Đây là dự án nhóm C, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 150 hộ dân.

Khu vực xã Tà Cạ, nơi từng bị tàn phá tan hoang bởi lũ quét 2 năm trước. Ảnh: Tiến Đông

Cả 2 điểm TĐC nói trên đều do huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khu vực dự kiến xây dựng điểm TĐC tại bản Cầu Tám thuộc đất rừng tự nhiên nên trước khi khởi công thực hiện, buộc phải được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng mới có thể thực hiện các bước tiếp theo.

Thông tin chúng tôi được biết, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 75 về việc chuyển đổi diện tích sử dụng rừng nói trên, vào ngày 25/10/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 9418/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 75. Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ vào Nghị quyết số 75 để triển khai thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 75 về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại khu vực bản Cầu Tám để thực hiện dự án xây dựng khu TĐC cho người dân vùng lũ quét là rất kịp thời, góp phần gỡ "nút thắt" để thực hiện dự án.

"Sau khi có các văn bản hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiếp tục thi công thực hiện dự án để bố trí di chuyển người dân đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất" - ông Hùng chia sẻ.