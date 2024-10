Thời sự Cử tri huyện Kỳ Sơn kiến nghị xây dựng khu tái định cư cho hơn 300 hộ dân xã Chiêu Lưu Sáng 7/10, tại thị trấn Mường Xén, các đại biểu Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự có đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An từ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Cường

Tham dự hội nghị, các cử tri đã có nhiều kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội và các sở, ngành liên quan.

Cử tri xã Tây Sơn phản ánh, khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, người dân các bản Huồi Giảng 1, Huồi Giảng 2, Huồi Giảng 3 thử nghiệm, đưa cây pơ mu rừng về trồng quanh khu vực dân cư. Hiện nay, diện tích trồng cây pơ mu được người dân mở rộng lên gần 100ha. Rừng pơ mu được người dân Tây Sơn thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ.

Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Năm 2024, theo chủ trương giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tây Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn không giao số diện tích rừng pơ mu nói trên cho các hộ dân đã tham gia trồng.

Cử tri và nhân dân bản Huồi Giảng 1, Huồi Giảng 2 và Huồi Giảng 3 đề nghị, cấp trên xem xét, có chủ trương giao lại gần 100ha rừng trồng pơ mu cho các hộ gia đình được quản lý, bảo vệ, đồng thời phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, cử tri xã Nậm Cắn phản ánh, trung bình mỗi ngày có 200 - 250 lượt xe đầu kéo chở quặng từ Lào qua cửa khẩu về Việt Nam, do khu vực cửa khẩu đã xuống cấp, bãi đậu xe để làm thủ tục thông quan chật hẹp nên các xe này thường đậu dọc tuyến Quốc lộ 7, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An cải tạo, sửa chữa nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Ông La Văn Tánh - cử tri xã Chiêu Lưu kiến nghị sớm quy hoạch, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Ông La Văn Tánh - cử tri xã Chiêu Lưu phản ánh, vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất, nhiều diện tích hoa màu bị san lấp, 40 hộ dân bị thiệt hại và hơn 250 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tuyến độc đạo từ Quốc lộ 7 vào xã Chiêu Lưu có 4 cầu tràn qua suối, mùa mưa đến, nước lũ nên khiến tràn bị ngập, gây chia cắt hoàn toàn, học sinh phải nghỉ học, mọi sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, ông La Văn Tánh kiến nghị các cấp sắp xếp quy hoạch, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng cầu cứng bắc qua suối để đảm bảo đời sống cho nhân dân.

Cử tri thị trấn Mường Xén phản ánh, ta luy dương tại khối 5, thị trấn Mường Xén đoạn từ quán Sóng Biển đến nhà ông Moong Văn Nghệ có vết nứt chạy dài trên núi. Đây là khu vực phía trên khu dân cư có độ dốc rất lớn, nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp các hộ dân. Cử tri đề nghị các cấp sớm có phương án khắc phục, xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị lên đại biểu Quốc hội các nội dung: Xây dựng hạ tầng giao thông; hạ tầng lưới điện; hệ thống nước sạch; các chế độ chính sách cho người cao tuổi; thiếu giáo viên ở các xã trung tâm; phụ cấp cán bộ khối, bản; phân chia địa giới hành chính giữa xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) và xã Lưu Kiền (Tương Dương), xã Mường Lống (Kỳ Sơn) và xã Nhôn Mai (Tương Dương); chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án đường Tây Sơn - Na Ngoi; thiếu đất ở, sản xuất; tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét năm 2022 tại xã Tà Cạ; xây dựng kè chống sạt lở;...

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp trả lời, giải trình một số nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Trần Nhật Minh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Nhật Minh đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.