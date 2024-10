Kinh tế

Người dân vùng sạt lở Kỳ Sơn mong nơi an cư

Nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã phải bỏ nhà cửa đi ở nhờ nhà người thân do sạt lở đất. Hàng trăm hộ dân sinh sống trong vùng không an toàn mong chờ khu tái định cư để "an cư lạc nghiệp".