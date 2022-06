Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động trong năm 2022 liên quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc…

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong vấn đề tuyển dụng lao động, sáng 12/6, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm VSIP Nghệ An lần thứ nhất 2022”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các địa phương; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Về phía Công ty TNHH VSIP Nghệ An có các ông: Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Tham gia ngày hội này, 9 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng lao động. Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.500 lao động đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Được khởi công từ năm 2015, sau 7 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 34 dự án sản xuất, trong đó có 15 dự án FDI.

Các dự án này đóng góp 550 triệu USD vào tổng vốn dự án đầu tư của tỉnh, và tạo ra hơn 13.000 việc làm cho lao động địa phương ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như may mặc, điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, dịch vụ kho vận...

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động trong năm 2022 liên quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An nhấn mạnh, Công ty TNHH VSIP Nghệ An nhận thức được sứ mệnh quan trọng của mình là tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đồng thời chăm lo đời sống của người lao động.

“Chúng tôi mong muốn người dân có thể tìm được việc làm ở ngay trên chính quê hương của mình – vợ chồng được ở gần nhau, bố mẹ được ở gần con cái, và cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể giữ chân những nhân tài trẻ của tỉnh Nghệ An làm việc trên quê hương và cùng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh” - ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An bày tỏ.

Tạo cơ hội cho nhà tuyển dụng và những người lao động được trao đổi thông tin một cách hiệu quả. Qua đó, người lao động có thể tìm được đúng công ty mình mong muốn, và ngược lại, các doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy được những ứng cử viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đánh giá rất cao tính chủ động của Công ty trong việc quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đồng chí Lê Tiến Trị, trong 2 năm gần đây, tỉnh Nghệ An thu hút được rất nhiều dự án lớn có nhu cầu sử dụng nhiều lao động đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động như: Luxshare ICT, Goertek, Juteng, Hoaloi, Sangwoo, Matsuoka, IMS, Minh Anh Kim Liên...

"Đây là sự kiện quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung cầu lao động, tôi đánh giá rất cao tính chủ động, sáng tạo của Công ty TNHH VSIP Nghệ An thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An"- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhấn mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp VSIP nói riêng và các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam nói chung, đồng chí Lê Tiến Trị bày tỏ mong muốn các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh kết nối thông tin, tuyên truyền giới thiệu việc làm cho lao động địa phương với các doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng.