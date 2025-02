Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2 Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân; Nghệ An sẽ lựa chọn nhà đầu tư dự án điện khí hơn 2,1 tỷ USD; Khí thế sản xuất công nghiệp đầu năm ở Nghệ An… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 4/2.

* Sáng 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân - công trình trọng điểm quốc gia là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, là vấn đề khó, nhạy cảm, nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập sẽ được thực hiện tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với công suất 1.500MW.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trong quý I/2025 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập sẽ được thực hiện tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với công suất 1.500MW. Ảnh tư liệu: PV

* Những ngày đầu Xuân năm mới, nhiều nhà máy, xí nghiệp vào ca sản xuất. Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An hoạt động trở lại vào ngày mùng 6 Tết âm lịch. Ảnh: Trân Châu

* Ngày 3/2/2025, UBND thành phố Vinh đã ban hành Văn bản số 596/UBND-QLĐT về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ: UBND thành phố Vinh đã tiếp nhận đề xuất từ Trường THPT Hà Huy Tập (Văn bản số 03/TTr-THPT HHT ngày 6/1/2025) và Trường THPT Lê Viết Thuật (Văn bản số 43/TTr-THPT LVT ngày 18/12/2024) về việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trường học.

Tới đây, ô tô sẽ bị cấm rẽ trái trước Trường THPT Hà Huy Tập vào khung giờ cao điểm (06h30’ – 07h30’ sáng; 16h30’- 17h30’ chiều). Ảnh: PV

* Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”, bước đầu, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả khả quan.