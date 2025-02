Pháp luật Nghệ An tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”, bước đầu, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả khả quan.

Đa dạng hình thức triển khai

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.469 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn còn phổ biến.

Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan, ban, ngành đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các cơ sở giáo dục, với nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu). Ảnh: Như Thủy

Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả trong năm 2024 là tổ chức các phiên tòa giả định. Như tại Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu), Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa giả định vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Vụ án này liên quan đến học sinh Lê Văn H., lớp 12, điều khiển xe mô tô khi đã sử dụng rượu, bia và không có giấy phép lái xe, gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Phiên tòa giả định đã giúp học sinh nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của việc vi phạm giao thông. Kiểm sát viên nhấn mạnh thực trạng học sinh tham gia giao thông không an toàn, góp phần gia tăng tai nạn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Sau phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kêu gọi nhà trường tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

Học sinh tham gia chương trình cho biết hoạt động này rất thiết thực, giúp các em hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng từ việc vi phạm giao thông, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho Trường Đại học Vinh. Ảnh tư liệu: Quỳnh An

Bên cạnh phiên tòa giả định, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền tại các trường học. Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình tổ chức tại Trường Đại học Vinh, với sự tham gia của hơn 500 học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Tại chương trình, học sinh được tuyên truyền về các quy định pháp luật, cách phòng tránh tai nạn và nhận diện các hành vi vi phạm giao thông. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và thực hành trên xe mô hình. Chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức về an toàn giao thông mà còn trang bị những kỹ năng thực tế để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông…

Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: CANA



Đặc biệt, lực lượng CSGT công an các địa phương cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là những hành vi liên quan đến học sinh.

Trong năm qua, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 20.102 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh (chiếm 20,44% tổng số biên bản đường bộ). Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi 6.106 trường hợp, vi phạm tốc độ 576 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 9.741 trường hợp,… Ngoài ra, lực lượng CSGT đã gửi 19.206 thông báo về những vi phạm của học sinh đến các trường học để có biện pháp giáo dục và xử lý phù hợp.

Xử lý nghiêm người đứng đầu

Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông vẫn còn nhiều. Tại báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới” của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ rõ: Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến học sinh, sinh viên, tuy nhiên ý thức của một bộ phận học sinh, sinh viên trong chấp hành pháp luật về giao thông hạn chế, còn có những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn...

Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, giao phương tiện cho các em trong lứa tuổi học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT có mặt còn hạn chế…

CBCS Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra các phương tiện do học sinh điều khiển trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: PV

Theo đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Minh Thái

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện mô hình điểm “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”. Tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông và hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn...

“ Về phía Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyên đề bảo đảm TTATGT cho học sinh, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm và thông báo danh sách giáo viên, học sinh vi phạm cho ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục có nhiều vi phạm, yêu cầu Sở GD&ĐT xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổ chức giao thông và hạ tầng tại các tuyến đường gần trường học, bổ sung thiết bị bảo đảm ATGT và khắc phục bất cập. Nghiên cứu phương án lắp đặt camera giám sát gần cổng trường để ghi nhận vi phạm giao thông của học sinh, làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua cho lớp học, giáo viên và học sinh. Kiểm tra, xử lý các bãi xe trái phép gần trường theo quy định…