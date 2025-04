Giáo dục Hơn 50.000 học sinh đầu cấp ở thành phố Vinh sẽ được tuyển sinh sớm Năm nay, thành phố Vinh đẩy nhanh việc tuyển sinh đầu cấp trước thời điểm bỏ chính quyền cấp thành phố. Vì vậy, việc hoàn thành sẽ sớm hơn 2 tháng so với các năm trước.

Ngày hôm qua 24/4, UBND thành phố Vinh ban hành Văn bản số 2615/UBND – GD về hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS năm học 2025 – 2026.

Theo đó, năm nay, thành phố vẫn tiếp tục tuyển sinh theo hình thức trực tuyến với thời gian tuyển sinh từ ngày 7/6 – 10/6/2025.

Cụ thể, với bậc mầm non, đối tượng tuyển sinh là trẻ mầm non phù hợp với nhóm, lớp tuyển sinh của trường theo danh sách đối tượng phổ cập của phường, xã trên địa bàn.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi thành phố Vinh. Đây là địa bàn học sinh tuyển sinh vào lớp 6 có thể đăng ký vào các trường khác nếu không học theo mô hình trường tiên tiến của phường. Ảnh: Mỹ Hà

Với lớp 1, tuyển sinh trẻ 6 tuổi (sinh năm 2019) thuộc danh sách đối tượng phổ cập (số liệu điều tra tháng 9/2024). Các trường hợp khác theo Điều lệ trường tiểu học. Riêng với học sinh của phường Lê Mao cũ không tham gia mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, phụ huynh nhập học cho học sinh tại trường tiểu học theo danh sách đã đăng ký về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Với tuyển sinh lớp 6, đối tượng tuyển sinh là học sinh 11 tuổi (sinh năm 2014) đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc đối tượng phổ cập trên địa bàn (số liệu điều tra vào tháng 9/2024), học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ. Riêng học sinh 2 phường Hưng Phúc và Trường Thi không tham gia mô hình tiên tiến nhập học cho học sinh theo danh sách đã đăng ký tại Trường THCS.

Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh, với học sinh lớp 6, có hai hình thức tuyển sinh. Nếu các trường số lượng học sinh dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển, nhận bàn giao học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, chương trình xóa mù chữ trên địa bàn.

Phụ huynh thành phố VInh tìm hiểu về các thông tin tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, đối với các trường THCS có số liệu học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ thực hiện theo xét tuyển. Theo tiêu chí này, nhiều năm nay, Trường THCS Đặng Thai Mai là trường duy nhất ở thành phố Vinh có thực hiện xét tuyển, thi tuyển.

Theo kế hoạch của thành phố Vinh, năm nay Trường THCS Đặng Thai Mai được tuyển sinh 8 lớp với 305 học sinh. Trong đó có 200 học sinh (5 lớp) theo mô hình trọng điểm chất lượng cao và 105 học sinh (3 lớp) theo mô hình trường tiên tiến. Dự kiến học sinh đăng ký vào trường sẽ được xét tuyển theo các tiêu chí như: Kết quả xếp loại giáo dục hàng năm ở cấp tiểu học, kết quả kỳ kiểm tra bàn giao “kết quả giáo dục học sinh” ở lớp 5, kết quả đánh giá năng lực, kết quả đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, kết quả chứng chỉ năng lực quốc tế. Với bài thi đánh giá năng lực, học sinh sẽ được kiểm tra các nội dung kiến thức ở bậc tiểu học (chủ yếu chương trình lớp 5) với các môn học gồm Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Lịch sử - Địa lý – Khoa học) với thời gian làm bài 90 phút.

Như vậy, với phương án tuyển sinh này, việc tuyển sinh ở thành phố Vinh sẽ sớm hơn 2 tháng so với các năm học trước. Theo số liệu phổ cập, năm nay thành phố có hơn 32.000 học sinh mầm non từ 2 – 5 tuổi thuộc đối tượng tuyển sinh. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào các trường mầm non công lập chỉ có 10.548 em.

Ở bậc tiểu học, dự kiến sẽ có 10.024 học sinh vào lớp 1 và 9.276 học sinh vào lớp 6. Các học sinh sẽ được tuyển sinh vào 40 trường mầm non, 40 trường tiểu học và 33 trường THCS công lập trên toàn thành phố.