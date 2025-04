Giáo dục Nghệ An sẽ hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trước ngày 20/6 Đẩy nhanh sớm việc tuyển sinh vào lớp 6 sẽ thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, nhất là khi hiện nay các địa phương bắt đầu thực hiện việc sáp nhập phường, xã.

Vào các năm học trước, ngoài một số trường đặc thù được xem là trường điểm, trường trọng điểm của thành phố, thị xã, huyện, việc tuyển sinh vào lớp 6 được thực hiện theo vùng phổ cập, học sinh ở phường, xã nào sẽ học THCS ở phường, xã nơi cư trú. Thời gian tuyển sinh lớp 6 thường được thực hiện vào giữa tháng 8.

Năm nay, theo hướng dẫn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Số: 916 /SGD&ĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2025 - 2026, thời gian tuyển sinh lớp 6 sẽ được thực hiện trước 2 tháng và hoàn thành trước ngày 20/6/2025.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Anh Sơn. Đây là ngôi trường hàng năm thực hiện phương thức xét tuyển đầu vào của huyện Anh Sơn do số lượng thí sinh đăng ký cao hơn chỉ tiêu được giao. Ảnh: Mỹ Hà

Đối tượng tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh vào lớp 6 năm nay được thực hiện theo 2 phương thức. Trong đó, đối với các trường THCS có số lượng học sinh dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện theo phương thức xét tuyển, nhận bàn giao học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 vào học lớp 6 THCS.

Đối với các trường THCS có số học sinh đăng ký vào học vượt quá chỉ tiêu nhà trường được giao thì thực hiện theo tiêu chí xét tuyển và đánh giá năng lực học sinh.

Phụ huynh Thành phố Vinh đến đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, tiêu chí xét tuyển gồm: Kết quả xếp loại giáo dục hàng năm cấp Tiểu học; kết quả kỳ kiểm tra bàn giao “Kết quả giáo dục học sinh” ở lớp 5; Kết quả đánh giá năng lực; kết quả đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trên quy mô toàn quốc; kết quả đạt giải cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trên quy mô toàn tỉnh; kết quả đạt giải cấp huyện, thành, thị do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trên quy mô toàn huyện, thành, thị đối với các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; Kết quả các chứng chỉ năng lực tin học, ngoại ngữ quốc tế.

Bên cạnh đó, việc xét tuyển còn dựa vào bài đánh giá năng lực với các hình thức như: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm,…

Theo hướng dẫn của Sở, với bài đánh giá năng lực phải đảm bảo nội dung kiến thức từ 2 môn học trở lên, tối đa 5 môn học bắt buộc thuộc chương trình giáo dục cấp Tiểu học (chủ yếu chương trình lớp 5). Bài đánh giá năng lực không được vượt quá chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp Tiểu học, không gây áp lực cho học sinh, bảo đảm đánh giá được các năng lực học sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thời gian mỗi bài thi đánh giá năng lực là từ 60 - 120 phút.

Về việc tuyển sinh vào lớp 6, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Do năm nay các địa phương thực hiện việc sáp nhập các xã, phường nên việc triển khai sớm tuyển sinh vào lớp 6 sẽ thuận lợi cho các trường trong quá trình thực hiện. Quá trình triển khai, Sở yêu cầu các địa phương phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn, đảm bảo quy mô trường, lớp, học sinh theo kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn và đảm bảo quyền lợi cho một số đối tượng đặc biệt như học sinh khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số…