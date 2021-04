Hơn 500 người Nghệ An được tiêm vaccine Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-SYT của Sở Y tế Nghệ An, trong ngày 20/4,các điểm tiêm chủng trong tỉnh đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại một số huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ y tế Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Trong ngày đầu tiêm chủng, tại huyện Con Cuông (nơi đang thực hiện cách ly cho 283 công dân về từ Nhật Bản, Hàn Quốc và đang điều trị cho 3 bệnh nhân 2766, 2767, 2795), đã có 232 người được tiêm vaccine Covid-19, bao gồm: Các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Khách sạn Mường Thanh Con Cuông.

Tổng số người đăng ký tiêm vaccine đợt 1 ở Con Cuông là 743 người. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu trong vòng 1 tuần huyện Con Cuông phải thực hiện tiêm hết cho tất cả người đăng ký.

Tại thành phố Vinh, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho 94 cán bộ y tế. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiêm cho 156 cán bộ y tế. Trung tâm Y tế Cửa Lò đã tiêm cho 19 người đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung cách ly các công dân về từ Hàn Quốc.

TS Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết: Trong ngày đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19, toàn tỉnh đã tiêm cho 501 người. Tất cả các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe ổn định, không có phản ứng nặng nào xảy ra.

Trong đợt 1 tiêm vaccine Covid-19 ở tỉnh Nghệ An, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh Nghệ An 18.500 liều vaccine phòng Covid-19 của Tập đoàn AstraZeneca để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Nghệ An phải hoàn thành đợt tiêm chủng trước ngày 5/5/2021.