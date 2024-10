Thể thao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không quen ở thế cửa trên? Hai trận hòa liên tiếp trước 2 đội bóng yếu hơn đã chứng tỏ đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chưa thể trở thành "ông lớn" tại V.League 2024/2025.

Hai vòng đấu đầu tiên với 2 chiến thắng khiến cho người hâm mộ Hà Tĩnh mơ mộng với đội bóng quê nhà. Thật vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình để giành chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định và đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1.

Mặc dù tỷ lệ cầm bóng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn thấp hơn đối thủ (thậm chí chỉ cầm bóng 38% ở trận gặp Thép Xanh Nam Định) nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lại có được những điểm số tối đa.

Tiền đạo Noel Mbo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có được trận hòa. Ảnh: Xuân Thủy

Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cùng với khả năng chuyển đổi trạng thái mượt mà và cả sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm đã khiến cho Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng phải nhận những thất bại đau đớn.

Tuy vậy, ở 2 trận đấu tiếp theo gặp 2 đối thủ được đánh giá nhẹ ký hơn là Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có được 2 trận hòa. Trong đó, việc đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng trong trận Derby Nghệ Tĩnh hay bị thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cầm hòa ở trên sân nhà ít nhiều khiến cho người hâm mộ Hà Tĩnh thất vọng.

Những trận hòa "thất vọng" này đã chỉ ra rằng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không quen ở thế cửa trên. Trước các đối thủ dưới cơ có lối chơi phòng ngự chủ động, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thực hiện khá tốt trong các tình huống đưa bóng xuống 2 biên, nhưng những pha đưa bóng vào phía trong thường thiếu đi sự chính xác. Khi bóng đến được chân của các cầu thủ tấn công thì sự vô duyên của các chân sút, đặc biệt là tiền đạo Noel Mbo đã khiến cho họ không thể kết liễu được đối thủ. Đây chính là điểm yếu khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể trở thành "ông lớn" ở mùa giải năm nay.

Ngoại binh Geovane Magno đang bị các đối thủ "chăm sóc" kỹ càng. Ảnh: Xuân Thủy

Ngoài ra, các đối thủ đã biết sự nguy hiểm của tiền đạo Geovane Magno sau khi cầu thủ Brazil này lập hattrick vào lưới SHB Đà Nẵng. Do đó, việc khóa chặt Geovane Magno cũng phần nào khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công rơi vào tình thế bế tắc.

Mặt khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn suýt phải trả giá sau những đòn hồi mã thương của các đối thủ. Ở trận gặp Câu lạc bộ Quảng Nam vừa qua, chỉ có sự lăn xả và may mắn mới giúp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tránh được các bàn thua. Trong khi ở trận gặp Sông Lam Nghệ An, Đinh Xuân Tiến cũng thiếu đi 1 chút may mắn để mở tỷ số cho đội bóng.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nâng tầm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

Rõ ràng, việc mải mê dâng cao tìm bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là con dao 2 lưỡi. Nếu không tìm được hiệu quả trong tấn công thì người bị thiệt sẽ chính là đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Vì vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện hệ thống chiến thuật, qua đó có thể bay cao ở mùa giải năm nay.

Khởi đầu mùa giải với 8 điểm sau 4 vòng đấu là một thành tích tốt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ có thể sẽ không phải là "ông lớn" ở mùa giải năm nay, nhưng với những gì đã thể hiện thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công hoàn toàn có thể là đội bóng ngựa ô của V.League 2024/2025./.