Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

Dự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; đại diện các nhà tài trợ; các trưởng đoàn, huấn luyện viên các đội bóng tham gia giải; cùng phóng viên các cơ quan báo chí Nghệ An và báo Trung ương thường trú trên địa bàn. Tham dự và giao lưu tại cuộc họp báo có Cựu Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh; các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An Đặng Văn Lắm, Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách… Đây là những cầu thủ đã trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Nhà báo Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Phó ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Phó ban Tổ chức giải đồng chủ trì họp báo.

Vườn ươm tuyển thủ Quốc gia

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1996. Đây là giải thể thao thường niên do Báo Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức. Trải qua 24 mùa giải thành công, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hàng năm của tỉnh Nghệ An.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước.

Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ như Công Vinh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài, Đình Bảo, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến, Lê Nguyên Hoàng, Cao Văn Bình, Nguyễn Văn Việt…

Giải đấu quy tụ 28 đội bóng, gần 400 cầu thủ

Thông tin về Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023, nhà báo Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 chính thức khai mạc vào ngày 9/6/2023 và bế mạc vào chiều 16/6/2023, tại sân thi đấu của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Giải đấu năm nay quy tụ 28 đội bóng, trong đó, có 9 đội thiếu niên và 19 đội nhi đồng, đến từ 20 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh về tham gia tranh tài. Trong đó, có 8 địa phương đăng ký tham gia thi đấu ở cả 2 lứa tuổi, gồm: Quế Phong, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và Hưng Nguyên... Độ tuổi cầu thủ tham gia giải thiếu niên là 12-13 tuổi, nhi đồng là 10-11 tuổi.

Các trận của giải sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An và sân cỏ nhân tạo của Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An; được mở cửa tự do cho người hâm mộ tới theo dõi và cổ vũ các đội bóng yêu thích.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cụ thể, trên sân nhi đồng áp dụng Luật Bóng đá Futsal, sân thiếu niên áp dụng Luật Bóng đá 7 người.

So với 24 mùa giải trước, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 có nhiều đổi mới tích cực, đó là: Các đội tham gia giải năm nay đều được kiểm tra nhân sự thông qua mã định danh cá nhân, qua đó, tăng sự minh bạch giữa các đội tham dự giải.

Mỗi huyện, thành, thị được đăng ký thi đấu tối đa 2 vận động viên lứa tuổi nhi đồng đang đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo trẻ Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, giúp chất lượng chuyên môn của giải được nâng lên.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản hơn, số đơn vị tài trợ tham gia nhiều hơn và nhà tài trợ chính thể hiện trách nhiệm cao hơn. Cùng với đó, công tác truyền thông được kết nối rộng hơn, chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Bên cạnh tường thuật trực tiếp hầu hết các trận đấu trên các nền tảng số của Báo Nghệ An, từ trận bán kết của giải sẽ được phát trực tiếp trên kênh thể thao được nhiều người hâm mộ bóng đá ưa thích On Sports.

Tăng mức thưởng, thêm nhiều suất quà

Về cơ cấu giải thưởng, mức giải tập thể và cá nhân có điều chỉnh tăng ở một số nội dung. Cụ thể, các đội thiếu niên và nhi đồng giành chức Vô địch được Ban Tổ chức giải trao tặng Cúp, Cờ, Huy chương cùng tiền thưởng 30 triệu đồng/đội. Các đội đoạt giải Nhì được trao tặng Cờ, Huy chương cùng tiền thưởng 20 triệu đồng/đội. Các đội đồng giải Ba được trao tặng Cờ, Huy chương, cùng tiền thưởng 10 triệu đồng/đội. Các đội đoạt giải Phong cách sẽ nhận tiền thưởng là 5 triệu đồng/đội.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao thêm các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất; Thủ môn xuất sắc nhất; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với số tiền thưởng 2 triệu đồng/vận động viên...

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thể hiện ở công tác an sinh cụ thể, thiết thực với những phần quà mang tính khích lệ, động viên rất ý nghĩa.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng mỗi vận động viên dự giải 1 ba lô học sinh; tặng 18 xe đạp cho 18 cầu thủ là con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 cháu ở Làng trẻ em SOS Vinh đồng hành, tham gia phục vụ giải; tặng Giấy khen và các suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 94 cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay"... Bên lề giải đấu, các vận động viên được tham quan, trải nghiệm một số điểm đến, hoạt động bổ ích tại thành phố Vinh.

Nhân lên niềm vui ngày Hè

Tại cuộc họp báo, các nhà báo đã đặt những câu hỏi liên quan đến Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023. Các trưởng đoàn đội bóng cũng đã đóng góp những ý kiến để giải đấu ngày càng hoàn thiện hơn…

Trong cuộc họp báo, Ban Tổ chức giải đã ghi nhận các ý kiến và lần lượt cung cấp thông tin về giải đấu cũng như giải đáp những thắc mắc của các đội bóng. Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải Ngô Đức Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo phụ huynh và sự tham gia tích cực, hết mình của các vận động viên thiếu niên, nhi đồng trong suốt chặng đường nhiều năm qua cũng như trong thời gian sắp tới.

Trưởng ban Tổ chức giải bày tỏ mong muốn nhận được sự theo dõi, đồng hành tuyên truyền của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thế hệ trẻ trong những ngày Hè, qua đó, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển phong trào thể dục, thể thao nói chung, bóng đá nói riêng tại tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải./.