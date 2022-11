Huấn luyện viên Huy Hoàng dành lời khen cho Văn Đức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau trận thắng đậm trước Bình Dương, huấn luyện viên Huy Hoàng dành lời khen đến tất cả các học trò. Đặc biệt, ông đánh giá cao màn thể hiện của Văn Đức, góp công lớn vào thành công của đội nhà ở trận đấu này.

Sông Lam Nghệ An với tinh thần quyết tâm cao, đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra vô vàn cơ hội trước đội khách Bình Dương. Trong một ngày thi đấu chói sáng, Văn Đức sớm lập công ở phút thứ 20 của trận đấu, bằng pha ghi bàn đẳng cấp. Chưa dừng lại ở đó, những phút cuối hiệp 1, tuyển thủ Việt Nam tiếp tục làm cháy lưới đội khách, hoàn thành cú đúp trên sân Vinh. Bước sang hiệp 2, Oseni ghi bàn để ấn định chiến thắng 3 -0 cho Sông Lam Nghệ An.

Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Trước trận, báo chí truyền thông phỏng vấn tôi và tôi đã khẳng định rằng tinh thần của các cầu thủ SLNA rất tốt, không có vấn đề gì cả. Và hôm nay trên sân, các học trò của tôi đã thi đấu hết mình, tất cả các vị trí đều chơi rất năng nổ. Trong đó, Trọng Hoàng xuất phát từ đầu và thể hiện được tinh thần xứ Nghệ, điều đó rất mừng và đáng trân trọng”.

Khi được hỏi về cầu thủ chơi nổi bật nhất trận, nhà cầm quân của đội bóng xứ Nghệ nói: “Văn Đức ngày hôm nay thi đấu nổi bật và đã có được 2 bàn thắng, nếu may mắn hơn cậu ấy đã ghi được nhiều hơn thế. Tuy nhiên, không chỉ Văn Đức mà các cầu thủ khác cũng thi đấu xuất sắc”.

Sông Lam Nghệ An được nghỉ 10 ngày, đây là lợi thế giúp các chân sút xứ Nghệ ra sân với năng lượng dồi dào, qua đó chơi lấn át hoàn toàn đối thủ. “Trước trận, tôi chia sẻ với các cầu thủ là ra sân phải thi đấu hết mình. Các bạn có lợi thế về sức khoẻ khi được nghỉ 1 vòng đấu, vì vậy hãy chơi thật máu lửa để cống hiến một trận cầu mãn nhãn dành tặng người hâm mộ” - Huấn luyện viên Huy Hoàng cho hay.

Khi được hỏi về lý do chính khiến Sông Lam Nghệ An có chuỗi trận không thành công, thuyền trưởng Câu lạc bộ xứ Nghệ chia sẻ: “Khi Sông Lam Nghệ An không còn đạt được mục tiêu đã đề ra, chúng tôi đã ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ chưa đáp ứng được. Mục đích của việc này là giúp các em được thi đấu nhiều hơn, nhằm chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Và hôm nay các cầu thủ trẻ hay cầu thủ lớn tuổi đều đã chơi với tinh thần rất tốt, đây là điều rất đáng mừng”.

“Tôi nghĩ Sông Lam Nghệ An luôn nằm trong tim của người hâm mộ. Chúng tôi luôn cầu tiến và luôn đi theo hướng giúp đội bóng phát triển. Qua những trận đấu vừa rồi và trận đấu ngày hôm nay, tôi nghĩ khán giả sẽ yêu Sông Lam Nghệ An hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tốt hơn nữa” - huấn luyện viên Huy Hoàng gửi lời bộc bạch đến người hâm mộ./.