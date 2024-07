Thể thao Huấn luyện viên Kim Sang Sik có phó tướng mới; Gần nửa đội hình U16 Việt Nam chấn thương trước trận gặp Indonesia Huấn luyện viên Kim Sang Sik có phó tướng mới; Gần nửa đội hình U16 Việt Nam chấn thương trước trận gặp Indonesia; Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên được đặc cách dự Olympic Paris... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

16 đội bóng dự giải U13 toàn quốc 2024

Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2024 có 16 đội bóng tranh tài. Đây là những đại diện đã vượt qua vòng loại được tổ chức tại 3 khu vực Quảng Nam - Bắc Giang và Bình Dương. Các đội bóng chia làm 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Bảng A có sự hiện diện của chủ nhà Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thể Công Viettel và Quảng Nam. Bảng B gồm 4 đội Gia Định, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC và LPBank HAGL. Bảng C có các đội PVF-Công an Nhân Dân, Hải Dương, Tây Ninh, Bình Định. Bảng D gồm các đội Navy Phú Nhuận, SHB.Đà Nẵng, Bắc Giang và Cần Thơ.

Đội U13 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng chung kết Giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê



Bảng B được xem là bảng đấu "tử thần" của giải khi hội tụ 3 đội bóng hàng đầu Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ là Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC và LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc đọ sức giữa các đội bóng này hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Giải U13 toàn quốc được xem là giải đấu đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ. Đây cũng là cái nôi nuôi dưỡng niềm say mê trái bóng tròn cho nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hiện nay như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Đức Chiến, Nhâm Mạnh Dũng...

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai. Giải U13 toàn quốc diễn ra từ ngày 3/7 – 13/7.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik có phó tướng mới ở tuyển Việt Nam

VFF ký hợp đồng với chuyên gia thể lực Yoon Dong Hun (Hàn Quốc) nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn tại tuyển Việt Nam.

Ông Yoon Dong Hun sinh năm 1983, quốc tịch Hàn Quốc, là chuyên gia thể lực từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Câu lạc bộ Kitchee của Hồng Kông (Trung Quốc) và được đánh giá có những đóng góp quan trọng cho thành công của câu lạc bộ này giai đoạn từ 2019 đến 2022, trong đó đáng chú ý là thành tích lọt vào vòng 1/8 tại AFC Champions League 2022.

HLV Kim Sang Sik có trợ lý thể lực mới ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Bên cạnh việc được đào tạo chính quy về giáo dục thể chất tại Trường Đại học Hàn Quốc, ông Yoon Dong Hun còn sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên bằng A của AFC và bằng huấn luyện viên thể lực cấp độ 2 của AFC.

Theo đánh giá của VFF, ông Yoon Dong Hun ngoài chuyên môn tốt còn có lợi thế về kỹ năng sử dụng công nghệ kỹ thuật và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Như vậy, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik hiện tại có 3 trợ lý người Hàn Quốc, bao gồm ông Choi Kwon Won (trợ lý chuyên môn), ông Yoon Dong Jun (trợ lý thể lực) và Kim Jin Seong hỗ trợ các công việc khác.

Gần nửa đội hình U16 Việt Nam chấn thương trước trận gặp Indonesia

U16 Việt Nam gặp bất lợi rất lớn về lực lượng trước trận tranh hạng Ba với U16 Indonesia tại giải U16 Đông Nam Á 2024.

HLV Trần Minh Chiến cho biết, nhiều cầu thủ của U16 Việt Nam đang bị chấn thương sau trận đấu căng sức với U16 Thái Lan ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2024.

Dù U16 Việt Nam gặp tổn thất lớn về lực lượng trước trận tranh hạng ba với U16 Indonesia, nhưng theo HLV Trần Minh Chiến, đây là cơ hội tốt để các cầu thủ dự bị được ra sân để hướng đến vòng loại U17 châu Á 2025.

U16 Việt Nam quyết tâm đánh bại U16 Indonesia. Ảnh: VFF

Đánh giá về U16 Indonesia, HLV Trần Minh Chiến thừa nhận đội chủ nhà rất mạnh, sở hữu nhiều lợi thế: “Với U16 Indonesia, thiên thời địa lợi nhân hoà họ có hết. Sức mạnh của họ là một tập thể chơi đồng đều, có lợi thế sân nhà và những yếu tố khách quan. U16 Indonesia chơi máu lửa, nhưng máu lửa đôi khi cũng dẫn đến thẻ phạt nhiều. Hàng thủ của Indonesia cũng có những khoảng trống mà nếu U16 Việt Nam chơi đúng phong độ thì tôi nghĩ chúng ta có thể có được một trận đấu thành công”.

Trận tranh giải ba U16 Việt Nam và U16 Indonesia diễn ra vào 15h00 ngày 3/7 trên sân vận động Manahan, Indonesia.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên được đặc cách dự Olympic Paris 2024

Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên của Đội tuyển Bơi Việt Nam đã chính thức nhận suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. Đây cũng là tấm vé thứ 15 của đoàn thể thao Việt Nam. Với thành tích tốt trong thời gian qua, vận động viên người Long An đã được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) lựa chọn là vận động viên của Việt Nam giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. Mỹ Tiên là vận động viên thứ 2 của Đội tuyển Bơi Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Trước đó, tấm vé đầu tiên thuộc về Nguyễn Huy Hoàng.

VĐV Võ Thị Mỹ Tiên giành suất đặc cách dự Olympic.

Như vậy, trong 2 kỳ Olympic gần nhất là Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 và Olympic Paris (Pháp) 2024, các vận động viên nữ của Đội tuyển Bơi Việt Nam đều tham dự bằng suất đặc cách.

Võ Thị Mỹ Tiên sinh năm 2005 tại huyện Tân Thạnh, Long An. Nữ kình ngư 19 tuổi hiện thuộc quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Long An. Sở trường của cô là 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. Năm 2023, cô vinh dự được nhận nhận danh hiệu Vận động viên nữ bơi xuất sắc nhất sau khi kết thúc giải các vận động viên xuất sắc toàn quốc 2023 Tây Ninh./.