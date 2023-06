Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho mục tiêu tốp 8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau trận hòa đầy tiếc nuối của Sông Lam Nghệ An trước Bình Định tại vòng 12 V.League 2023, huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định Sông Lam Nghệ An vẫn còn cơ hội để lọt vào nhóm 8 đội và sẽ chiến đấu đến cùng cho mục tiêu này.

Dù để hòa trên sân nhà nhưng Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu khá thuyết phục. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu trên sân Vinh tại vòng 12 đã diễn ra hấp dẫn, có tính cống hiến cao. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An tạo ra vô vàn cơ hội, nhưng trong một ngày kém may Olaha, Soladio hay Trần Đình Tiến đều không thể đưa được bóng vào lưới của Văn Lâm. Vì thế hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của trận đấu này huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng: "Theo tôi hai đội đã trình diễn một trận đấu hấp dẫn. Trong trận này chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng thủ môn Văn Lâm chơi quá xuất sắc, vì thế Sông Lam Nghệ An đành phải chấp nhận với kết quả hòa 0-0".

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An nói thêm: "Tôi tiếc nuối khi Sông Lam Nghệ An phải nhận kết quả hòa trong trận đấu này. Tuy nhiên bóng đá là vậy luôn luôn có sự song hành với may, rủi. Vì thế chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa ở những trận đấu sau. Tôi thấy đây là trận đấu hay, hấp dẫn và quan trọng nhất là mang đến sự lôi cuốn cho người xem. Tôi thấy hài lòng về màn trình diễn của các học trò".

Đây là trận đấu có kết quả không mấy thuận lợi cho Sông Lam Nghệ An, nhưng nếu xét một cách công bằng thì đội chủ sân Vinh đã có màn trình diễn khá thuyết phục. Dưới bàn tay của tân huấn luyện viên Phan Như Thuật, các cầu thủ xứ Nghệ đã tạo ra được những mảng miếng phối hợp có tính sắc nét cao, qua đó tìm được rất nhiều khoảng trống để tiếp cận với khung thành Văn Lâm. Tuy nhiên, ở khâu dứt điểm các chân sút của đội chủ nhà vẫn thiếu đi chút tinh quái và lạnh lùng cần thiết để có thể làm tung lưới đối phương.

Văn Lâm đã có ngày thi đấu chói sáng làm nản lòng các chân sút Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Chia sẻ về những điểm tích cực và một số vấn đề cần cải thiện huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho hay: "Tôi thấy hài lòng với các học trò. Họ đã vào sân với tinh thần quyết tâm cao và chiến đấu hết mình đến những giây phút cuối cùng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cần phải cải thiện thêm về chiến thuật và đặc biệt là những đường chuyền cuối cùng để có thể tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn nữa".

Sau vòng đấu này hiện Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 10 được 13 điểm cách nhóm 8 đúng một trận thắng. Chính vì thế cơ hội để câu lạc bộ xứ Nghệ chen chân được vào nhóm 8 sau khi kết thúc giai đoạn 1 vẫn còn. Và để thực hiện được điều đó thì điều kiện tối thiểu là Sông Lam Nghệ An cần phải giành chiến thắng trước Hà Nội FC. Bên cạnh đó, các đội trong nhóm 8 phải có một đội thua trận. Khe cửa là khá hẹp, nhưng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn đặt quyết tâm chiến đấu đến cùng.

"Với những kết quả như đã có ở vòng đấu này thì cơ hội lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn 1 vẫn còn cho Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra" - huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An khẳng định.

Vòng 13 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp chủ nhà Hà Nội FC. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/7.