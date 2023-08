Huấn luyện viên Phan Như Thuật và những dấu ấn tại V.League 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kết thúc mùa giải 2023, ngoài sự trưởng thành và tiến bộ của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An, theo những số liệu thống kê, có đến 5/8 bàn thắng mà các cầu thủ ghi được đến từ những lần “xuất chiêu” của huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật.

Thay người để có bàn thắng

Về mặt tổng thể, với một đội hình trẻ nhất V.League, ngoại binh không quá xuất sắc, Sông Lam Nghệ An vẫn có 13 trận bất bại. Một trong những điểm nhấn của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay chính là sự chèo lái của huấn luyện viên Phan Như Thuật trong giai đoạn II của mùa giải.

Dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An thi đấu 8 trận với kết quả 1 hòa, 2 trận thua và 5 chiến thắng. Điều quan trọng nhất là Sông Lam Nghệ An đã tìm ra được những công thức để chiến thắng và khả năng phòng ngự, chuyển đổi trạng thái tấn công.

Đặc biệt, khả năng "đọc" trận đấu và thay người hiệu quả của huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An còn được thể hiện ở những bàn thắng được ghi. Trong 8 bàn thắng mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ghi được kể từ thời điểm huấn luyện viên Phan Như Thuật cầm quân, có 5 bàn được ghi bởi những cầu thủ trẻ từ băng ghế dự bị.

Nhiều cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Như Thuật trao cơ hội đúng lúc đã ghi bàn toả sáng. Trong ảnh: Cầu thủ Đinh Xuân Tiến có mùa giải thi đấu thành công. Ảnh: Chung Lê

Cụ thể, ở trận đấu gặp Câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, Đinh Xuân Tiến sau khi vào sân từ phút 54 thay cho tiền vệ Đặng Văn Lắm thì đến phút 62, tiền vệ sinh năm 2003 đã có bàn thắng quyết định, giúp đội nhà thắng chung cuộc 1-0 đầy cảm xúc.

Trong chiến thắng 2-0 trước TP. Hồ Chí Minh, Đinh Xuân Tiến cũng được tung vào sân ở phút 59, thay cho Đặng Văn Lắm và tiếp tục ghi bàn ở phút 68. Cũng ở trận đấu đó, cầu thủ trẻ Trần Mạnh Quỳnh vào sân ở phút 66 thay cho Đình Tiến trước khi ghi bàn ở phút 80.

Trên sân Hoà Xuân gặp SHB Đà Nẵng, huấn luyện viên Phan Như Thuật khi quyết định tung Đinh Xuân Tiến vào sân ở phút 61 thì Sông Lam Nghệ An một lần nữa có bàn thắng quyết định ở phút 84. Với tiền vệ Xuân Tiến, trong số 4 bàn thắng anh ghi được mùa này thì đã có 3 bàn được ghi sau khi anh vào sân từ băng ghế dự bị.

Và lần thứ 5, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho thấy cái duyên và khả năng thay người của mình là bàn thắng của cầu thủ Phan Xuân Đại ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo trẻ Sông Lam Nghệ An vào sân thay cho Mai Sỹ Hoàng và ghi bàn đẹp mắt cho Sông Lam Nghệ An chỉ sau 10 phút có mặt trên sân.

Đội bóng Fairplay nhất giải?

Như vậy, khép lại V.League 2023 với 18 trận đấu ở nhóm B, Sông Lam Nghệ An ghi được 19 bàn thắng. Trong đó, những cầu thủ nhiều bàn thắng nhất là cặp đôi Michael Olaha và Jordy Soladio. Mỗi cầu thủ đều có được 5 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến cũng có được 4 bàn thắng rất đáng nhớ trong mùa giải thứ 2 chơi tại V.League. Sông Lam Nghệ An có tổng cộng 8 cầu thủ ghi bàn là Vytas, Trọng Hoàng, Nam Hải, Mạnh Quỳnh, Xuân Đại mỗi người có 1 pha lập công.

V.League 2023 khép lại với Sông Lam Nghệ An bằng một lối chơi có tính thuyết phục cao hơn so với những mùa giải trước. Từ một đội bóng nổi tiếng với lối chơi rắn, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và huấn luyện viên Phan Như Thuật sau này đang từng bước xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và giàu tính kỹ thuật.

Mùa giải này, Sông Lam Nghệ An chỉ phải nhận 25 thẻ vàng và không thẻ đỏ, xứng đáng là đội bóng “Fairplay” nhất giải. Trong khi đó, đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nhất mùa giải này đang là Đông Á Thanh Hóa với 43 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ.

HLV Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Thành công của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023 chính là kết quả tích cực từ việc dám tin dùng những cầu thủ trẻ và phát hiện giá trị nhất là trường hợp của thủ môn Nguyễn Văn Việt. Thủ môn của U23 Việt Nam đã có 9 trận đấu, 810 phút và là thủ môn “cứng” nhất trong số các thủ môn được triệu tập vào Đội U23 Việt Nam lần này.

Với màn trình diễn, sự tự tin và sự tiến bộ trong năm nay, những nhân tố như Xuân Tiến, Nam Hải, Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Văn Huy sẽ từng bước là trụ cột Sông Lam Nghệ An trong tương lai. Mặc dù vậy, để cải thiện thành tích trong mùa giải tới, huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn sẽ phải tìm được những ngoại binh thật chất lượng, bởi hiệu suất 1 bàn/1 trận là khá thấp./.