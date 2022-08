Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An: Mang lại cảm xúc cho khán giả là điều quan trọng nhất của một trận đấu

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đã không thể rút ngắn được khoảng cách với đội đầu bảng V.League 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC trên sân Vinh: “Mang lại cảm xúc cho khán giả là điều quan trọng nhất trong một trận đấu”.

Sức hút đến từ hai đội bóng đang xếp ở vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng V.League 2022, khiến rất đông khán giả đã có mặt ở sân để theo dõi và cổ vũ cho hai đội. Đây là trận đấu chứng kiến lượng cổ động viên khổng lồ tại chảo lửa thành Vinh. Điều đó mang đến những điều tích cực cho Sông Lam Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng đã rất cảm kích trước sự ủng hộ của những người hâm mộ.

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Mặc dù trận trước chúng tôi đã để thua Viettel, nhưng lượng khán giả vẫn đến để lấp đầy các khán đài. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ. Chúng tôi sẽ quyết tâm hơn nữa vì mục tiêu “Tinh thần thép, chiến thắng đẹp”.

Sông Lam có bàn thắng dẫn trước ngay khi bóng lăn, do công của Đình Hoàng. Nhưng sang hiệp 2 Hà Nội FC đã lập lại thế cân bằng của trận đấu. Điều đó cho khán giả được tận hưởng hết những cung bậc cảm xúc. Vỡ oà khi đội nhà dẫn bàn và hụt hẫng khi để đối thủ san bằng tỷ số. Nói về điều này Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho biết: “Trong một trận đấu phải có những sai số về vị trí thì khi đó cầu thủ mới có cơ hội để có bàn thắng. Trận này cả Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC cũng đều mắc những sai số đó và mỗi đội đã có cho mình một bàn. Đó là tính chất của bóng đá. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, đưa lại cảm xúc cho khán giả là điều quan trọng nhất trong một trận đấu.

Các đội đang có khoảng cách điểm số khá xa so với Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đã không thể rút ngắn được khoảng cách với họ, mặc dù toàn đội đã rất cố gắng. Tôi nghĩ tất cả các đội đã chơi hết sức khi gặp Hà Nội FC, với mong muốn sẽ tạo được sức hấp dẫn cho V.League 2022 ở những vòng đấu cuối”.

Lý giải về sự vắng mặt của Phan Văn Đức trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: “Sau trận đấu với Viettel, Phan Văn Đức đã bị chấn thương cơ nhẹ. Để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, nên chúng tôi không đưa Đức ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên khi được vào sân ở hiệp 2 cậu ấy đã chơi khá tốt.

Khi Sông Lam được thi đấu ở sân nhà tôi mong muốn đội giành được kết quả tốt. Điều này không chỉ giúp đội có được điểm số trên bảng xếp hạng. Mà còn giúp sân Vinh trở nên cuồng nhiệt hơn. Tôi mong thời gian tới các cầu thủ khi thi đấu trên sân nhà sẽ được sống trong bầu không khí như chảo lửa thành Vinh của ngày xưa”.