Hướng đi nào cho phố đêm Cao Thắng?

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt 18 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan; đồng thời làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 40 tỉ đồng.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 03 đối tượng về tội mua bán hàng cấm (3,5 tạ pháo nổ).