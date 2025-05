Xã hội Hướng về Bác bằng cả trái tim Lễ hội Làng Sen năm 2025 – sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của Người, mà còn là nơi hội tụ những tình cảm chân thành, niềm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc từ mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Báo Nghệ An ghi lại những chia sẻ của các cá nhân tiêu biểu, thể hiện lòng thành kính đối với Bác Hồ và niềm tự hào hướng về Lễ hội Làng Sen.

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trụ trì Chùa Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành): “Tư tưởng của Bác cũng chính là tinh thần cốt lõi của Đạo Phật”

Chia sẻ của Đại đức Thích Tuệ Minh. Video: Minh Quân

Trong tâm thức của những người học Phật, Bác Hồ luôn là hình tượng được kính trọng một cách sâu sắc và vô biên. Cuộc đời của Bác gắn liền với những giá trị cao đẹp về đạo đức, tư tưởng và tinh thần nhân văn, với mong ước đem lại hòa bình cho đất nước, ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Đức Phật xuất hiện nơi đời – để chỉ cho con người con đường vượt qua khổ đau, hướng tới giải thoát. Giữa tư tưởng Phật giáo và tư tưởng của Bác Hồ có một sự gặp gỡ sâu xa và đầy nhân bản.

Chính vì thế, những người học Phật luôn dành cho Bác Hồ sự ngưỡng mộ và tôn kính lớn lao. Một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhưng lại sống giản dị, chân thành và luôn mong mỏi đem những điều tốt đẹp nhất đến cho Nhân dân.

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trụ trì Đền Chùa Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành). Ảnh: Minh Quân

Lễ hội Làng Sen, trong mắt những người học Phật, không chỉ là một sự kiện văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh tươi đẹp của quê hương Nghệ An, mà còn là dịp để tôn vinh, tri ân công đức của Bác Hồ – một người con ưu tú của xứ Nghệ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng, Lễ hội Làng Sen sẽ không chỉ là niềm tự hào của riêng Nghệ An, mà còn trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia – nơi hội tụ tình cảm, lòng biết ơn và niềm kính trọng của mọi thế hệ đối với vị Cha già dân tộc, người đã hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Diễn viên Mạnh Trường: Tình yêu dành cho Bác là điểm tựa để thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất

Một vài phân đoạn chia sẻ của diễn viên Mạnh Trường. Video: Thanh Quỳnh

Khi nhận được lời mời tham dự các chương trình của Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại Nghệ An, bản thân tôi đã sắp xếp ngay công việc để tham dự. Dù trước đó tôi đã đến Nghệ An quay phim rất nhiều lần, tuy nhiên thời điểm đó đoàn làm phim chỉ quay tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Hôm nay tôi mới có dịp đặt chân đến trung tâm của tỉnh, được trực tiếp giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Nghệ An khi toàn tỉnh đang hướng về Lễ hội Làng Sen. Tôi rất tự hào và hạnh phúc.

Năm 2015, tôi may mắn, vinh dự được đảm nhận vai diễn Bác Hồ trong bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Đây là bộ phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Thầu Chín là bí danh của Bác Hồ trong thời gian hoạt động cách mạng tại Xiêm (Thái Lan), từ tháng 7/1928 đến tháng 9/1929. Bác Hồ lúc bấy giờ 38 tuổi và đang thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là cùng những cộng sự của mình xây dựng cơ sở Cách mạng trên đất Thái Lan, chuẩn bị cho sự hợp nhất 3 tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tạo hình của diễn viên Mạnh Trường trong phim "Thầu Chín ở Xiêm". Ảnh: NVCC “ Vai diễn về Bác là vai diễn để đời, những cảm xúc dành cho vai diễn vẫn còn nguyên vẹn.

Khi được đảm nhận vai Bác Hồ trong phim "Thầu Chín ở Xiêm", đối với bản thân tôi thì đó là một vai diễn khó, nhưng cũng là một sự tự hào rất lớn. Được hóa thân vào vai Bác Hồ và hoàn thành trọn vẹn vai diễn ấy là động lực để tôi gắn bó với nghề. Cảm giác tự hào đó luôn là điểm tựa để tôi thăng hoa trong những vai diễn sau này mà bản thân mình đảm nhận.

Hơn 11 năm trôi qua, vai diễn về Bác vẫn là vai diễn để đời, và những cảm xúc dành cho vai diễn ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Trần Văn Sang – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh: Háo hức, tự hào được tham gia Hội diễn “Tiếng hát Làng Sen”

Video: Minh Quân

Tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” năm 2025, tôi tham gia với hai vai trò vừa là người phụ trách chỉ đạo nghệ thuật, vừa trực tiếp biểu diễn trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp về với hội diễn, mang theo niềm vinh dự, tự hào xen lẫn sự háo hức, mong chờ được góp một phần nhỏ bé của mình vào chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua các tác phẩm âm nhạc và qua sân khấu, luôn hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng, cao cả – một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Nhưng bên cạnh đó, Người cũng được khắc họa là vị cha già gần gũi, giản dị, thân thương. Mỗi khi hình ảnh Bác xuất hiện trên sân khấu, trong lời ca tiếng hát, lại gợi lên trong lòng chúng ta một cảm xúc rất đặc biệt – cảm xúc thiêng liêng, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn mà Người đã dành cho dân tộc và nhân loại.

Ông Trần Văn Sang. Ảnh: Minh Quân “ Biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn mà Người đã dành cho dân tộc và nhân loại.

Tham gia hội diễn lần này, Đoàn Nghệ thuật quần chúng – Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Tĩnh mang đến chương trình nghệ thuật với chủ đề "Vui hội Làng Sen, thêm kính yêu Người". Chương trình đậm đà âm hưởng Dân ca ví, giặm – những làn điệu mộc mạc, tha thiết được thể hiện qua các ca khúc, tổ khúc dân ca và tân cổ. Đây chính là tấm lòng thành kính mà nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Hà Tĩnh nói riêng gửi đến Bác Hồ kính yêu. Các tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng công phu, hòa âm phối khí kỹ lưỡng. Các diễn viên đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn để chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng góp mặt tại hội diễn lần này.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc - Nguyễn Trúc Linh ( Lớp 8E, Trường THCS Đội Cung, thành phố Vinh): Bác Hồ là tấm gương lớn để chúng em noi theo

Video: Thanh Quỳnh