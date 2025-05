Xã hội Khai mạc tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) diễn ra tại thành phố Vinh vào tối 12/5. Chương trình do Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức.

Dự lễ khai mạc về phía Trung ương có các đồng chí: Tiến sĩ Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân; Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng; Công ty Cổ phần Phim truyện 1; các nghệ sĩ, nhà làm phim được trình chiếu trong tuần phim và các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh bạn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự lễ khai mạc tuần phim. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/5/2025 tại tỉnh Nghệ An.

Đây là sự kiện điện ảnh chính trị - xã hội đặc biệt, nhằm tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Tiến sĩ Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những bộ phim giàu cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề tài chiến tranh cách mạng được chiếu tại tuần phim sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa nhận thức của nhân dân - đặc biệt là thế hệ trẻ, về tấm gương đạo đức, lối sống, tư tưởng vĩ đại của Người.

Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định vai trò tiên phong của nghệ thuật điện ảnh trong sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục và phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống đương đại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi khai mạc, Cục Điện ảnh đã giới thiệu bộ phim truyện “Vầng trăng thơ ấu” - một tác phẩm điện ảnh được Nhà nước đặt hàng, do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Phim tái hiện những năm tháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kinh thành Huế, nơi Người lớn lên trong một gia đình Nho học yêu nước, dưới sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và thân mẫu Hoàng Thị Loan.

Bộ phim không chỉ góp phần khắc họa chân dung vị lãnh tụ từ thuở ấu thơ, mà còn thể hiện tinh thần đạo hiếu, lòng nhân ái và trí tuệ vượt thời đại - những giá trị đã hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng các nghệ sĩ, đoàn làm phim tại chương trình khai mạc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài bộ phim “Vầng trăng thơ ấu”, tuần phim còn có nhiều phim truyện, phim tài liệu có nội dung, đề tài phù hợp để chiếu phục vụ nhân dân, chiến sĩ quân đội, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiêu biểu như: phim tài liệu "Nét vẽ từ trái tim" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; phim truyện "Đào, Phở và Piano" do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Phim được chiếu miễn phí để phục vụ người dân vào tối 12/5 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An; tối 13/5 tại Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4); tối 14/5 tại Trường Đại học Vinh.

Các nghệ sĩ và đoàn làm phim tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong khuôn khổ của tuần phim còn có chương trình giao lưu với các nghệ sĩ, đoàn làm phim tại Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) và nhân dân huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) vào ngày 13/5; tại Trường Đại học Vinh (số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào ngày 14/5./.