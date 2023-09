Hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/9, tại đồi Mường Him, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Ban chỉ huy Quân sự xã Tiền Phong phối hợp với Ban Công binh - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào 7h15p ngày 27/9, Ban chỉ huy Quân sự xã Tiền Phong nhận được tin báo của ông Lương Văn An ở bản Mường Him về việc ông phát hiện 1 quả bom tại khe nước cạnh nhà. Quả bom được phát hiện nằm dưới khe nước do trời mưa nhiều ngày sạt lở đã nổi lên khỏi mặt đất khoảng 1/3.

Di chuyển quả bom đến vị trí hủy nổ tại đồi bản Mường Him, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Tiền Phong đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong toả khu vực có bom, tiến hành cắm biển khu vực nguy hiểm, tổ chức canh trực 24/24h không để người và các phương tiện đến gần khu vực có bom; đồng thời báo cáo UBND huyện Quế Phong, Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong để nắm bắt và chỉ đạo.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Tiền Phong, huyện Quế Phong tiến hành trục vớt quả bom. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường xác minh thông tin và xác định quả bom trên là loại bom phá còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 40cm, dài 150 cm và nặng khoảng 340kg, không màu, còn nguyên kíp nổ, đã bị han rỉ.

Cán bộ Ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành tra lắp đồ dùng gây nổ, hủy nổ quả bom. Ảnh: Trọng Kiên

Bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ; phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong, lực lượng dân quân xã Tiền Phong tiến hành trục vớt, tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực đồi bản Mường Him, xã Tiền Phong và tiến hành tiêu huỷ thành công quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.