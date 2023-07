Huyện Diễn Châu sẽ tổ chức bảo vệ thi công cầu cạn Diễn Đoài vượt đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng công trình cầu cạn Diễn Đoài trên Quốc lộ 48 vượt đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, UBND huyện Diễn Châu vừa thông qua kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công.

Dự kiến, việc tổ chức bảo vệ thi công sẽ được tiến hành vào những ngày tới.

Sở dĩ UBND huyện Diễn Châu tổ chức bảo vệ thi công công trình cầu cạn Diễn Đoài vượt đường bộ cao tốc Bắc – Nam là do thời gian qua có 14 hộ dân có đất bám trục Quốc lộ 48 thực hiện một số hành vi cản trở thi công (căng băng rôn phản đối, tập kết vật liệu xây dựng trong phạm vi thi công công trình). Dẫn đến các hành vi này vì các hộ dân cho rằng, việc xây dựng công trình cầu cạn Diễn Đoài trên Quốc lộ 48 vượt đường bộ cao tốc Bắc - Nam làm mất giá trị thương mại đất đai của họ, yêu cầu phải được đền bù hoặc được tái định cư.

Công trình cầu cạn vượt đường bộ cao tốc trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Đoài. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Tuy nhiên, theo Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu, yêu cầu của 14 hộ dân là không có căn cứ. Bởi lẽ, giai đoạn trước đây, khi nâng cấp tuyến Quốc lộ 48, các hộ dân đã được nhận tiền đền bù, phạm vi hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 48 đã được cắm mốc tại hiện trường; trong khi đó, cầu cạn Diễn Đoài vượt đường bộ cao tốc Bắc – Nam nằm hoàn toàn trên trục chính và trong phạm vi hành lang Quốc lộ 48, không phạm đến đất đai của các hộ dân liên quan.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân có đất bám Quốc lộ 48 nói trên, Ban quản lý Dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải đã điều chỉnh đường dẫn đầu cầu phía Tây mố M1 kết hợp bổ sung đường gom trái tuyến đoạn qua 14 thửa đất của các hộ dân (quy mô đường gom: Nền đường rộng 4,5m, mặt nhựa rộng 3,5m, quy mô đường cấp B).

Người dân tập kết VLXD cản trở thi công. (Ảnh chụp ngày 30/6/2023). Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Tại hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ thi công tổ chức ngày 30/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, về các kiến nghị của các hộ dân, UBND huyện Diễn Châu và Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện đã chủ động tìm hiểu, xin ý kiến các cơ quan của tỉnh, của Trung ương, để nhiều lần trả lời bằng văn bản cho các hộ dân. Như với kiến nghị của các hộ dân về phạm vi an toàn của cầu, ngày 7/6/2023, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có Văn bản số số 5888/BGTVT- KCHT trả lời UBND huyện và UBND tỉnh. Theo Bộ Giao thông vận tải, giới hạn hành lang an toàn đoạn cầu cạn Diễn Đoài tại Km414+208 (lý trình đường cao tốc) hiện tại theo phạm vi hành lang an toàn của Quốc lộ 48 đã được cắm mốc tại hiện trường theo Biên bản bàn giao cho xã Diễn Đoài và xã Diễn Yên vào ngày 10/10/2016.

Vị trí 14 thửa đất của các hộ dân bám Quốc lộ 48. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Bên cạnh đó, UBND, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, UBND xã Diễn Đoài cũng đã dành nhiều thời gian đối thoại, giải thích các quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động để các hộ dân không thực hiện các hành vi cản trở việc thi công công trình. Ngay trước thềm hội nghị, vào chiều 29/6, UBND huyện cũng đã tổ chức đối thoại với đại diện 14 hộ dân dưới sự chủ trì của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện.

Về Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là dự án trọng điểm Quốc gia. Theo tiến độ được giao, gói thầu XL03 (đoạn Km405+00 đến Km419+600 thuộc địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành) phải hoàn thành trước ngày 21/7/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp 02/9/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, UBND huyện Diễn Châu sẽ tổ chức bảo vệ thi công công trình Cầu cạn Diễn Đoài trên QL48 vượt đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu.

Thời gian UBND huyện Diễn Châu tổ chức bảo vệ thi công sẽ bắt đầu trong những ngày tới, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1/9/2023 - trước thời điểm thông xe kỹ thuật theo kế hoạch của đơn vị thi công.

Mục tiêu đề ra là bảo vệ an toàn công tác thi công xây dựng công trình cầu cạn Diễn Đoài trên Quốc lộ48 vượt đường bộ cao tốc Bắc Nam tại vị trí phía Tây mố M1 và đường gom trái tuyến; đảm bảo việc thi công công trình theo thiết kế được phê duyệt và tiến độ thực hiện dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (thuộc địa phận xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu); hạn chế tối đa việc hư hỏng, mất mát tài sản, không để xảy ra các hành động gây cản trở làm ảnh hưởng đến việc thi công, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn…