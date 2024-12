Pháp luật Huyện Quỳnh Lưu tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm Giáp Tết là thời điểm tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp. Nhằm giữ vững ANTT, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nâng cao công tác tuyên truyền

Những ngày cuối năm, Công an xã Quỳnh Lương (nay là xã Minh Lương) tăng cường phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ tuần tra, rà soát vào ban đêm nhằm phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm.

Công an huyện Quỳnh Lưu tuyên truyền phòng, chống pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thu Hương.

Đại úy Hồ Xuân Hiếu - Trưởng Công an xã Quỳnh Lương (ngay là xã Minh Lương) cho biết, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, Ban Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tàng trữ, sử dụng pháo nổ, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; tránh xa tệ nạn cờ bạc, ma túy. Bên cạnh đó, tham gia phối hợp, bảo vệ, giám sát công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ Mơ và dọc Tỉnh lộ 537B.

“Trong năm 2024, chúng tôi tổ chức 110 ca với 224 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã đã phát hiện, xảy ra 12 vụ việc các loại như trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông và vi phạm về pháo (giảm 1 vụ so với năm 2023). Để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho nhân dân dịp cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, lực lượng Công an xã đã và đang triển khai sớm các kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các công tác tuyên truyền, triển khai ký cam kết về đảm bảo ANTT; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm; nâng cao phong trào toàn dân tố giác tội phạm..”, Đại úy Hồ Xuân Hiếu cho biết thêm.

Còn tại xã Văn Hải, hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở ngã ba, ngã tư một số tuyến đường, khu dân cư phát tín hiệu về trung tâm xử lý đặt tại trụ sở Công an xã, góp phần đáng kể vào công tác bảo đảm ANTT. Theo ông Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hải, trên địa bàn xã hiện có 10 camera an ninh, từ khi lắp đặt hệ thống camera, ý thức người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên, giảm hẳn tình trạng mất trật tự công cộng do tụ tập đông người, nạn trộm cắp tài sản cũng giảm đáng kể. Trong năm 2024, thông qua hệ thống camera an ninh, Công an xã đã làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ va chạm giao thông, theo dõi nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn…

Tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ người dân. Ảnh: Thu Hương

“Để phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, từ nay đến Tết Nguyên đán, UBND chỉ đạo Công an xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình lắp đặt camera an ninh tại nhà và ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm phức tạp về ANTT, ATGT trên địa bàn xã”, ông Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hải cho biết thêm.

Chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm

Theo báo cáo của Công an huyện, từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đã tiếp nhận, giải quyết hơn 150 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; đồng thời đã điều tra, làm rõ 234/234 vụ, bắt, xử lý 473 đối tượng, phá 15 chuyên án các loại về xâm phạm về trật tự an toàn xã hội (giảm 32 vụ so với năm 2023); phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 72 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (so với năm 2023, giảm 11 vụ, 13 đối tượng).

Trong năm, Công an huyện phá thành công 6 chuyên án đánh bạc lớn, triệt xóa các đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với 26 vụ, 174 đối tượng, thu giữ và chứng minh số tiền đánh bạc gần 62,6 tỷ đồng (giảm 13 vụ, tăng 4 đối tượng so với năm 2023). Các loại tội phạm về tệ nạn mại dâm, kinh tế, chức vụ, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... cũng được Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, điều tra, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và không để oan sai xảy ra.

Công an xã Văn Hải theo dõi hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở một số tuyến đường. Ảnh: Thu Hương

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội những tháng cuối năm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và đời sống nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, chính vì vậy, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng là một trong những nội dung được lực lượng Công an huyện chú trọng triển khai thực hiện. Nhằm phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, Đội CSGT - TT Công an huyện Quỳnh Lưu tập trung tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Trung tá Chu Hồ Đức Dũng - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện và lãnh đạo Công an huyện, từ nay cho đến dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chúng tôi tập trung rà soát, xác định các khu vực, tuyến đường trọng điểm có lưu lượng người tham gia giao thông đông để bố trí các chốt đo nồng độ cồn phù hợp, thực hiện vào cả buổi tối và ngày nghỉ, lễ, Tết; đồng thời chia thành các tổ công tác, linh hoạt thay đổi địa điểm, thời gian đặt chốt, nhằm khắc phục tình trạng “né” chốt kiểm tra; tập trung phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo không để ùn tắc trên các tuyến đường”.

Cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của người dân. Do đó, Công an huyện Quỳnh Lưu khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cũng như tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT, cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.